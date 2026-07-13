I rossoneri cercano un esterno a tutta fascia per il 3-4-2-1 di Rúben Amorim: lo Strasburgo chiede 40 milioni e c'è l'ombra dell'Inter per Guéla Doué
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Dopo aver blindato la difesa con Mario Gila e l'attacco con Gonçalo Ramos, il calciomercato estivo del Milan non si ferma. Sebbene la priorità immediata della dirigenza rossonera sia sfoltire la rosa per finanziare i primi colpi, gli uomini mercato di Via Aldo Rossi stanno portando avanti sotto traccia i negoziati per altri 4-5 rinforzi di spessore da regalare al nuovo tecnico Rúben Amorim. Il focus principale in queste ore è puntato sulla fascia destra, dove serve un innesto di spessore per il centrocampo a quattro.
Obiettivo Guéla Doué: duttilità tattica e il derby con l'InterIl nome in cima alla lista dei desideri è quello di Guéla Doué, esterno classe 2002 di nazionalità ivoriana ma in possesso del passaporto francese. Di proprietà dello Strasburgo ed ex colonna del Rennes, il fratello maggiore del talento del PSG Désiré Doué ha incantato gli osservatori durante i Mondiali 2026 con la maglia della Costa d'Avorio. Doué rappresenta il profilo perfetto per i dettami tattici del 3-4-2-1 di Amorim grazie a una straordinaria duttilità sul binario di destra:
- Come "quinto": esterno a tutta fascia nel centrocampo a quattro.
- In difesa: utilizzabile sia come terzino bloccato in una linea a quattro, sia come "braccetto" destro in una retroguardia a tre.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, la corsa al giocatore presenta tuttavia due ostacoli non da poco. Il primo è la valutazione economica: lo Strasburgo spara alto e chiede ben 40 milioni di euro. Il secondo è l'improvviso inserimento dell'Inter. I nerazzurri avevano virtualmente chiuso per l'israeliano Anan Khalaili dall'Union Saint-Gilloise, ma il CONI ha momentaneamente bloccato il tesseramento chiedendo ulteriori esami medici prima di concedere l'idoneità sportiva. Qualora l'affare dovesse saltare, i cugini nerazzurri piomberebbero con forza proprio su Doué.
L'alternativa low cost: Mazraoui dal Manchester UnitedIl Milan non vuole farsi trovare impreparato e, come sottolineato anche dal Corriere della Sera, valuta con attenzione le alternative. La pista più calda porta dritta a Old Trafford, sponda Manchester United, dove gioca Noussair Mazraoui.
|Profilo obiettivo fascia
|Guéla Doué (Strasburgo)
|Noussair Mazraoui (Man. United)
|Anno di nascita
|2002 (Ivoriano/Francese)
|1997 (Marocchino/Olandese)
|Costo del cartellino
|40 milioni di euro (richiesta)
|18 milioni di euro (valutazione Transfermarkt)
|Corsia di competenza
|Solo fascia destra
|Sia fascia destra che fascia sinistra
|Fattore chiave
|Protagonista ai Mondiali 2026
|Già allenato e sponsorizzato da Amorim
Anche l'aspetto burocratico e di mediazione sorride ai rossoneri: il marocchino è assistito dall'agente Rafaela Pimenta, i cui ottimi uffici con la dirigenza del Milan potrebbero facilitare e accelerare una trattativa dai costi decisamente più contenuti rispetto alla bottega carissima dello Strasburgo.
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