È iniziata ufficialmente questa mattina di buon'ora, poco prima delle ore 08:00, la stagione 2026-2027 del Milan. Il nuovo corso, affidato da quest'estate alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim, ha preso il via all'interno del centro sportivo di Carnago (VA). I calciatori rossoneri, dopo aver sostenuto nella giornata di ieri i test medici e atletici, si sono ritrovati a Milanello: alcuni di loro, compreso lo stesso allenatore, hanno preferito pernottare direttamente nelle camere della struttura, mentre il resto del gruppo è giunto di primo mattino.

Il programma del primo giorno a Carnago

Mattina : arrivo dei tesserati, colazione di gruppo e primi briefing tattici con lo staff.

: arrivo dei tesserati, colazione di gruppo e primi briefing tattici con lo staff. Primo pomeriggio : sessione di attivazione muscolare in palestra e successivo riposo nelle stanze.

: sessione di attivazione muscolare in palestra e successivo riposo nelle stanze. Tardo pomeriggio (ore 18:00): primo allenamento ufficiale sul campo, aperto agli organi di stampa e al pubblico.

La protesta della Curva Sud: Milanello deserto, ma San Siro sarà pieno

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Presenza a San Siro garantita: i membri della tifoseria organizzata sottoscriveranno regolarmente l'abbonamento per la stagione 2026-2027. Sostegno alla maglia, non alla società: l'obiettivo della Curva è non lasciare soli i giocatori sul rettangolo verde. Consapevolezza del momento: la scelta nasce dalla volontà di stringersi intorno al gruppo in un'annata calcistica che si preannuncia lunghissima e ricca di insidie.

La tabella di marcia del primo giorno di scuola del Diavolo è serrata e prevede step ben definiti per riattivare i muscoli dopo la sosta estiva:Nonostante la presenza dei tifosi moderati e dei curiosi, l'evento odierno si preannuncia inevitabilmente in tono minore. La grande novità della giornata è rappresentata dall'assenza della. Il cuore pulsante della tifoseria organizzata rossonera ha infatti deciso di non presenziare al raduno, proseguendo in modo coerente la dura linea di contestazione e protesta nei confronti della gestione societaria statunitense targata RedBird.Una scelta forte che però non si tradurrà in un abbandono della squadra durante le partite ufficiali. Attraverso una nota ufficiale diramata nei giorni scorsi, gli ultras rossoneri hanno voluto chiarire la propria posizione strategica in vista dei prossimi mesi: