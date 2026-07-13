Squadra al lavoro a Carnago dopo i test medici della domenica: gli ultras disertano il primo giorno della stagione ma annunciano la linea per gli abbonamenti
Raduno Milan 2026-2027, l'arrivo dei giocatori questa mattina a Milanello
È iniziata ufficialmente questa mattina di buon'ora, poco prima delle ore 08:00, la stagione 2026-2027 del Milan. Il nuovo corso, affidato da quest'estate alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim, ha preso il via all'interno del centro sportivo di Carnago (VA). I calciatori rossoneri, dopo aver sostenuto nella giornata di ieri i test medici e atletici, si sono ritrovati a Milanello: alcuni di loro, compreso lo stesso allenatore, hanno preferito pernottare direttamente nelle camere della struttura, mentre il resto del gruppo è giunto di primo mattino.
Il programma del primo giorno a CarnagoLa tabella di marcia del primo giorno di scuola del Diavolo è serrata e prevede step ben definiti per riattivare i muscoli dopo la sosta estiva:
- Mattina: arrivo dei tesserati, colazione di gruppo e primi briefing tattici con lo staff.
- Primo pomeriggio: sessione di attivazione muscolare in palestra e successivo riposo nelle stanze.
- Tardo pomeriggio (ore 18:00): primo allenamento ufficiale sul campo, aperto agli organi di stampa e al pubblico.
La protesta della Curva Sud: Milanello deserto, ma San Siro sarà pienoNonostante la presenza dei tifosi moderati e dei curiosi, l'evento odierno si preannuncia inevitabilmente in tono minore. La grande novità della giornata è rappresentata dall'assenza della Curva Sud. Il cuore pulsante della tifoseria organizzata rossonera ha infatti deciso di non presenziare al raduno, proseguendo in modo coerente la dura linea di contestazione e protesta nei confronti della gestione societaria statunitense targata RedBird.
- Presenza a San Siro garantita: i membri della tifoseria organizzata sottoscriveranno regolarmente l'abbonamento per la stagione 2026-2027.
- Sostegno alla maglia, non alla società: l'obiettivo della Curva è non lasciare soli i giocatori sul rettangolo verde.
- Consapevolezza del momento: la scelta nasce dalla volontà di stringersi intorno al gruppo in un'annata calcistica che si preannuncia lunghissima e ricca di insidie.
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