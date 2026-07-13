Il mercato del Milan comincia a muoversi anche in uscita. Dopo i grandi colpi piazzati dai rossoneri, spendendo 100 milioni per Gila e Gonçalo Ramos e donando nuova linfa così a difesa e attacco, il Diavolo ha incominciato a pensare seriamente anche alle operazioni in uscita.

Diversi i nomi sulla lista dei partenti: esuberi che, rientrando da prestiti non entusiasmanti, non sembrano aver futuro in rossonero. Tra questi, uno dei nomi più caldi nelle ultime ore è quello di Warren Bondo. Il centrocampista ex Monza è appena rientrato dalla sua breve e non particolarmente felice esperienza con la Cremonese ma sembra non sia destinato a vestire il rossonero.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Milan avrebbe già avviato i discorsi per una sua cessione, proponendo Bondo in Inghilterra:

"Durante l'incontro con l'Udinese si è parlato di uscite per il Milan, non viceversa. Il nome fatto tra il Milan e l'Udinese, o meglio, gruppo Pozzo, è il nome di Bondo. Centrocampista che il Milan ha proposto come opportunità al Watford più che all'Udinese, quindi la possibilità di mandare il ragazzo in Inghilterra".

Durante il famoso incontro con l'Udinese, dunque, non si è parlato di acquisti dai bianconeri, quanto invece di cessioni per il club rossonero. L'operazione, però, ha rivelato un grande limite:

"Al momento a livello di costi, stipendio e valutazione a bilancio del giocatore, il gruppo Pozzo e il Watford valutano Bondo come a condizioni economiche troppo alte. Il Watford lo apprezza, ma le condizioni economiche la rendono molto molto complicata".

La stagione di Bondo

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Acquistato dal Monza per 1il centrocampista francese non ha reso come sperato. Nel girone di ritorno della stagione 2024/25 ha collezionato solamente 5 presenze con i rossoneri, venendo ceduto poi in estate alla, dove ha potuto giocare durante questa stagione.A Cremona è sceso in campo per, senza siglare alcuna rete né assist, frenato a più riprese da infortuni muscolari: dopo un girone d'andata da titolare, le sue presenze sono crollate drasticamente e, complice la retrocessione dei grigiorossi, la sua stagione si è conclusa nel peggiore dei modi.

Il Milan non sembra avere un piano per lui a breve termine in prima squadra e sarebbe all'attivo per trovargli una nuova sistemazione, sperando che possa mostrare nuovamente il proprio valore altrove.