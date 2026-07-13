Dopo aver ufficializzato i primi due grandi colpi in entrata di questa sessione estiva di calciomercato — Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio —, la dirigenza del Milan deve ora concentrarsi sul fronte delle uscite. L'obiettivo della società di Via Aldo Rossi è iniziare a rientrare dall'importante esborso economico, superiore ai 100 milioni di euro complessivi, sacrificando quei pezzi pregiati che non rientrano più nelle linee guida del progetto tecnico di Rúben Amorim. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i due indiziati principali a lasciare il club sono Rafael Leão e Santiago Giménez.

Il caso Rafael Leão: fine ciclo e nodi tattici ed economici

La storia d'amore tra Rafael Leão e il Milan sembra essere giunta ai titoli di coda. L'attaccante portoghese, classe 1999, sconta in primis ragioni di natura tattica: il suo profilo è giudicato poco funzionale nel nuovo scacchiere deldisegnato da mister Amorim. A questo si aggiungono motivazioni di carattere ambientale ed economico. In via Aldo Rossi, infatti, non sono affatto piaciute le recenti e ripetute uscite pubbliche del calciatore, il quale ha dichiarato apertamente di considerare chiuso il suo ciclo in rossonero ancor prima che arrivassero offerte concrete in sede.

Il Milan ha fretta di monetizzare e ha drasticamente abbassato le pretese economiche rispetto al passato:

Valutazione attuale : il club rossonero si accontenterà di una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro .

: il club rossonero si accontenterà di una cifra compresa tra i . Taglio sulla clausola: si tratta di una netta svalutazione rispetto ai 175 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria del suo contratto.

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Santiago Giménez: il calvario degli infortuni blocca la cessione

Focus Santiago Giménez Situazione attuale Tipo di infortunio Nuovo problema alla caviglia destra (già operata in passato) Tempi di recupero Almeno un mese e mezzo di stop forzato fuori dal campo Strategia di mercato L'agente Rafaela Pimenta lavora sotto traccia per trovare acquirenti

Le ambizioni di Leão si scontrano però con la dura realtà del mercato. Il calciatore spinge per un trasferimento ino nellaspagnola, ma al momento Tottenham e Barcellona non sono andate oltre semplici sondaggi esplorativi. Le uniche piste concrete e verosimili portano allaturca (con il forte interesse del Galatasaray) o alla ricchissimaaraba, dove Al-Hilal e Al-Nassr sono pronte a fare follie se il portoghese aprirà al trasferimento.Altrettanto complessa, se non di più, è la situazione legata a Santiago Giménez. L'attaccante messicano, classe 2001, era arrivato a Milano in pompa magna nel mercato invernale del 2025, ma la sua avventura all'ombra del Duomo ha deluso ogni tipo di aspettativa. Prima dei Mondiali 2026, il "Bebote" aveva lanciato proclami di riscatto promettendo di vincere la classifica marcatori, ma la sua kermesse iridata si è conclusa nel peggiore dei modi: con un brutto infortunio.

Questo stop fisico complica inevitabilmente i piani di cessione del Milan. Con il giocatore fermo ai box per i prossimi 45 giorni, trovare una squadra disposta a investire cifre importanti sul messicano diventa un'impresa titanica, bloccando di fatto il tesoretto che i rossoneri speravano di incassare nell'immediato.