Il Diavolo cerca di fare cassa dopo gli acquisti: il portoghese è fuori dai piani di Rúben Amorim; l'infortunio del messicano gela i piani della dirigenza

Daniele Triolo
- Milano
È uscita la nuova canzone di Rafael Leão, attaccante AC Milan

"Ho fatto la guerra con i miei demoni": la nuova canzone di Leão (girata a San Siro) fa discutere

Dopo aver ufficializzato i primi due grandi colpi in entrata di questa sessione estiva di calciomercatoGonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio —, la dirigenza del Milan deve ora concentrarsi sul fronte delle uscite. L'obiettivo della società di Via Aldo Rossi è iniziare a rientrare dall'importante esborso economico, superiore ai 100 milioni di euro complessivi, sacrificando quei pezzi pregiati che non rientrano più nelle linee guida del progetto tecnico di Rúben Amorim. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i due indiziati principali a lasciare il club sono Rafael Leão e Santiago Giménez.

Santiago Giménez e Rafael Leão, attaccanti AC Milan, possono lasciare i rossoneri nel calciomercato estivo 2026

Il caso Rafael Leão: fine ciclo e nodi tattici ed economici

La storia d'amore tra Rafael Leão e il Milan sembra essere giunta ai titoli di coda. L'attaccante portoghese, classe 1999, sconta in primis ragioni di natura tattica: il suo profilo è giudicato poco funzionale nel nuovo scacchiere del 3-4-2-1 disegnato da mister Amorim. A questo si aggiungono motivazioni di carattere ambientale ed economico. In via Aldo Rossi, infatti, non sono affatto piaciute le recenti e ripetute uscite pubbliche del calciatore, il quale ha dichiarato apertamente di considerare chiuso il suo ciclo in rossonero ancor prima che arrivassero offerte concrete in sede.

Il Milan ha fretta di monetizzare e ha drasticamente abbassato le pretese economiche rispetto al passato:

  • Valutazione attuale: il club rossonero si accontenterà di una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro.
  • Taglio sulla clausola: si tratta di una netta svalutazione rispetto ai 175 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria del suo contratto.
Le ambizioni di Leão si scontrano però con la dura realtà del mercato. Il calciatore spinge per un trasferimento in Premier League o nella Liga spagnola, ma al momento Tottenham e Barcellona non sono andate oltre semplici sondaggi esplorativi. Le uniche piste concrete e verosimili portano alla Süper Lig turca (con il forte interesse del Galatasaray) o alla ricchissima Saudi Pro League araba, dove Al-Hilal e Al-Nassr sono pronte a fare follie se il portoghese aprirà al trasferimento.

Santiago Giménez: il calvario degli infortuni blocca la cessione

Altrettanto complessa, se non di più, è la situazione legata a Santiago Giménez. L'attaccante messicano, classe 2001, era arrivato a Milano in pompa magna nel mercato invernale del 2025, ma la sua avventura all'ombra del Duomo ha deluso ogni tipo di aspettativa. Prima dei Mondiali 2026, il "Bebote" aveva lanciato proclami di riscatto promettendo di vincere la classifica marcatori, ma la sua kermesse iridata si è conclusa nel peggiore dei modi: con un brutto infortunio.
Focus Santiago Giménez Situazione attuale
Tipo di infortunio Nuovo problema alla caviglia destra (già operata in passato)
Tempi di recupero Almeno un mese e mezzo di stop forzato fuori dal campo
Strategia di mercato L'agente Rafaela Pimenta lavora sotto traccia per trovare acquirenti

Questo stop fisico complica inevitabilmente i piani di cessione del Milan. Con il giocatore fermo ai box per i prossimi 45 giorni, trovare una squadra disposta a investire cifre importanti sul messicano diventa un'impresa titanica, bloccando di fatto il tesoretto che i rossoneri speravano di incassare nell'immediato.

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