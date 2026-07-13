Chukwueze al Milan per restare: occhio al piano tattico di Amorim. Futuro alla Diallo?

Inizia oggi la stagione del Milan: i rossoneri si sono ritrovati questa mattina a Milanello per iniziare il raduno per la preparazione del 2026-27. Grazie ai contributi del nostro inviato Stefano Bressi, su Pianeta Milan potrete seguire live tutta la giornata rossonera (qui le notizie). Presente anche Samuel Chukwueze, che torna dopo una stagione in prestito al Fulham.

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I numeri di Chukwueze in Premier League e l'analisi della heatmap

23 partite giocate di cui 10 da titolare.

di cui 10 da titolare. Come possiamo vedere dalla heatmap , ha giocato più sul lato sinistro del campo e non come ha giocato nel Milan, ovvero a piede invertito.

, ha giocato più sul lato sinistro del campo e non come ha giocato nel Milan, ovvero a piede invertito. 3 gol e 4 assist con 27.6 tocchi di media a partita.

Queste le statistiche dell'esterno offensivo rossonero:

Per molti, Chukwueze sembrava essere uno dei possibili giocatori cedibli in questa sessione di mercato, ma Amorim ha sorpreso tutti nella sua conferenza stampa di presentazione: "Chukwueze rimarrà con noi. A noi servono giocatori che sappiano fare l'1vs1 e lui è capace. Saelemaekers pure, può giocare a destra o sinistra. Conta poco da dove arrivano. Se si allenano bene e hanno le caratteristiche giuste, gli troveremo un posto. Prima di guardare fuori, guardiamo dentro. Poi capiremo, facendo attenzione al budget. Vogliamo fare le cose bene e scegliere i giocatori giusti".

Chukwueze a tutta fascia nel 3-4-2-1 di Amorim: il precedente Diallo

Nel, Chukwueze potrebbe giocare a destra nei due dietro la prima punta, ma non va sottovalutata un'altra chiave di lettura tattica: non va esclusa la possibilità che Amorim veda il nigeriano in grado di giocare anei quattro di centrocampo. Non sarebbe una scelta insensata visto che Amorim ha già fatto questa scelta in passato allo, schierato proprio come. In quel caso giocava come un esterno molto offensivo in grado di pressare a tutto campo con il compito anche di tornare indietro per aiutare in fase difensiva. Come possiamo vedere dalla heatmap di Diallo allenato da Amorim, l'esterno ha giocato molto a destra e su tutta la fascia, accentrandosi un po' di più vicino all'area avversaria. Questo potrebbe essere il piano anche per Chukwueze: una strategia che potrebbe essere applicata fin dai primi giorni di raduno a Milanello (dati e heatmap dal sito).