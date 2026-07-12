Il calciomercato del Milan prosegue in maniera molto rapida, quasi sorprendente se si ripensa invece al mese di giugno, bloccato e caratterizzato da ritardi e molti silenzi. A spazzare via le nubi a far chiarezza però, ci ha pensato direttamente Gerry Cardinale, che ha scelto di metterci la faccia nell'ultima conferenza stampa di presentazione di Amorim. Da quel momento in poi, le operazioni di mercato hanno subito un'accelerata: gli arrivi già finalizzati di Gonçalo Ramos e Mario Gila hanno certificato la volontà di fare sul serio, e che le cose sembrano essere cambiate.

Milan, Amorim punta su Chukwueze, ma...

In questo nuovo scacchiere tattico la vera sorpresa potrebbe arrivare già da una pedina che abbiamo in casa:. Di rientro dal prestito inl'esterno nigeriano ha incassato l'investitura di Amorim, che in conferenza stampa ne ha parlato in maniera molto positiva. Ma se il tecnico portoghese vede in lui del potenziale per il suo sistema di gioco, la realtà dei numeri racconta una storia diversa.

Il rilancio di Chukwueze somiglia molto ad una scommessa dal rischio elevato: l'ultima stagione in prestito al Fulham, infatti, doveva essere quella della rigenerazione e invece si è rivelata l'ennesimo passaggio a vuoto. Se si analizzano i numeri possiamo ben notare solamente 25 presenze, condite da tre goal e quattro assist, impatto troppo timido per gli standard della Premier League

Il rendimento al Milan

Il vero problema è che questa scarsa continuità sottoporta non è un solo un'eccezione, ma una costante che i tifosi del Milan conoscono già bene. Nelle sue prime due stagioni in rossonero, ovvero quelle del 2023-2024 e 24-25, l'ex calciatore delha faticato moltissimo ad incidere, finendo spesso ai margini del progetto.

Le cifre complessive della sua avventura con la maglia del diavolo addosso fotografano un rendimento al di sotto delle aspettative: 70 presenze, 8 goal e 6 assist serviti in due anni. Con una media di 1 goal ogni 9 partite, l'esterno nigeriano non è mai riuscito ad esplodere e a garantire quella doppia cifra di reti che la dirigenza si aspettava. Nonostante un passato deludente, Amorim sembra intenzionato a resettare tutto quanto e a concedere un'ultima chance al giovane esterno: sarà il tecnico portoghese a rigenerarlo? Oppure il Milan dovrà venderlo?