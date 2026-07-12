È un'estate davvero bollente per il Milan di Rúben Amorim. Dopo settimane di agonia e scetticismo tra la tifoseria, la stagione di rossoneri sembra aver finalmente trovato la propria direzione. Il calciomercato ha iniziato a battere i primi colpi importanti con gli arrivi di Gonçalo Ramos e Gila. C'è, però, un filo conduttore in quest'operazione, ed è la forte impronta che Amorim sta cercando di imporre a Milanello. Il tecnico portoghese infatti, è stato messo al centro mondo rossonero, con una doppia veste da allenatore sul campo e manager all'inglese nelle strategie societarie.

Milan, quale sarà il futuro di Fofana?

Tuttavia, la vera svolta di questa sessione potrebbe non concentrarsi sugli arrivi, ma proprio sulle cessioni. Il mercato in uscita rischia di essere ben più profondo e netto rispetto a quello delle entrate, vista la necessità di sfoltire La Rosa e l'importanza di fare cassa. In questo scenario di cambiamenti, la domanda sorge spontanea:

Il destino del centrocampista francese sembra ormai scriversi ogni giorno di più lontano da Milano. Quella di Fofana con il diavolo è stata una storia d'amore ma sbocciata veramente del tutto, un'avventura vissuta sulle montagne russe, caratterizzata da ottimi sprazzi alternati a bruttissimi passaggi a vuoto molto preoccupanti, che hanno finito a rovinare l'ambiente con il tifo rossonero.

Arrivato dal Monaco nell'estate del 2024 per una cifra vicina ai 26 milioni di euro, il transalpino non è mai riuscito a diventare insostituibile. Eppure il mercato attorno a lui non è mai mancato: Fofana, infatti, vanta ancora diversi estimatori in giro per l'Europa, e non solo.

Le sirene estere e i numeri

Già gennaio ilaveva bussato alla porta del club rossonero per portarlo in Turchia, ma in quel momento il calciatore aveva preferito rifiutare l'offerta, decidendo di non abbandonare il club a stagione in corso, soprattutto per la posizione in classifica durante quel periodo.

Oggi però, lo scenario totalmente diverso: con l'arrivo di Amorim, le gerarchie sono cambiate e Fofana è finito nella lista dei partenti. Si chiuderebbe così, salvo clamorosi colpi di scena, un'esperienza in rossonero riassumibile con questi numeri: il calciatore francese ha accumulato 88 presenze, messo assegno 3 reti e servito 13 assist ai compagni. Un bottino dignitoso ma non del tutto sufficiente a garantire la riconferma in un Milan che vuole cambiare pelle.