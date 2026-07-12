Giornata intensa per il Milan. Quest'oggi Amorim ha deciso di diramare la lista dei convocati per il classico ritiro estivo: tra i nuovi arrivi, dove spicca la presenza di Maio Gila, ci sono però anche degli assenti come, ad esempio Bennacer: addio vicino? Arrivano anche delle indiscrezioni sul futuro di Bondo ed Estupinan, sempre più lontani dai colori rossoneri. Ma a preoccupare, è lo stallo sul rinnovo di Pulisic. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Calciomercato Milan, Estupinan verso la Premier?

Secondo quanto riferito da, il futuro diè in forte bilico. Lavrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo, avviando i contatti con il club rossonero per valutare la fattibilità dell'operazione.

Al momento non è stata presentata alcuna offerta ufficiale. Il Milan, che ha acquistato l'esterno ecuadoriano per 20 milioni di euro la scorsa estate, è disposto ad ascoltare delle proposte, purché la cessione non comporti una minusvalenza. La trattativa, ancora nelle fasi iniziali, potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni.

Pulisic, rinnovo in salita?

Bondo verso l'addio

Il rinnovo diresta una priorità per ilche vuole blindare il suo attaccante nonostante il contratto in caso di scadenza nel 2027. Tuttavia, secondolo statunitense non ha intenzione di affrettare i colloqui per il prolungamento: prima vuole valutare l'evoluzione del progetto tecnico, le ambizioni del club e le mosse di mercato. Pur trovandosi bene a Milano, Pulisic preferisce prendersi del tempo prima di mettere nuovamente una firma su un contratto a tinte rossonere.Secondo quanto riferito daha deciso di lasciare ilin questa sessione di mercato dopo aver ricevuto tre offerte da club molto importanti con l'obiettivo, però, di trovare maggiore spazio e continuità, cosa che il Milan non potrebbe dargli.

Dopo aver preso atto della volontà del giocatore, il Milan ha deciso di non convocarlo per il pre-ritiro estivo, segnale che il suo addio sembra essere ormai vicino. Nei prossimi giorni il club rossonero potrebbe valutare una delle proposte ricevute per il centrocampista francese, ponendo fine alla sua carriera in rossonero.

I convocati di Amorim

Domani prenderà ufficialmente il via la stagione il 26-27 del Milan, con il solio raduno stagionale a Milanello, il primo agli ordini diNel pomeriggio è previsto anche un allenamento aperto ai tifosi. Tra i vari convocati figura il nuovo arrivato Mario Gila, oltre ai diversi giovani della primavera come

Assenti, invece, i giocatori ancora impegnati ai mondiali, tra cui Maignan e Rabiot, con Jashari che rientrerà dopo le ferie. All'appello mancano anche Zeroli e Bennacer, segno che i loro addi sono molto vicini.