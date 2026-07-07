La stagione di Santiago Gimenez è sicuramente da dimenticare. Dopo un'annata difficile con il Milan, siglando 0 reti in 16 partite di campionato (seppur fortemente limitato dagli infortuni), non ha trovato maggiore fortuna con la propria Nazionale.

Il Mondiale in casa doveva rappresentare un'occasione di riscatto per il Bebote, che si era detto convinto di poter diventare capocannoniere di tutto il torneo. Nonostante le aspettative, però, Santiago Gimenez ha ricoperto un ruolo più che marginale nel suo Messico: nessun gol e nessun assist, entrando solo dalla panchina e per un massimo di 30 minuti a partita. Come ciliegina sulla torta, nell'ultimo match con l'Inghilterra ha rimediato un grave infortunio alla caviglia che lo terrà fuori dai campi di calcio per almeno un mese e mezzo.

Si complica la cessione

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L'infortunio rende ancora più difficile un'eventuale cessione per il messicano, sul quale già scarseggiava l'interesse nel prelevarlo dal Milan.Come riportato anche dal Corriere della Sera, i rossoneri starebberomonetizzando il più possibile da una sua eventuale cessione, che però si fa sempre più complicata. Nelle scorse settimane si erano fatti avantima i due Club si sarebbero ormai "dileguati".

Il valore del messicano continua a crollare a picco e secondo Transfermarkt Santi in questo momento varrebbe intorno ai 18 milioni di euro: una incredibile minusvalenza che non può che far male al Milan e ai milanisti.

Potrebbe rimanere?

A questo punto, la permanenza del messicano sembra una delle opzioni più probabili. Se non dovessero arrivare offerte concrete per Gimenez, il Milan si troverebbein rosa anche per la prossima stagione con il ruolo di vice Ramos. Santi però ha mostrato qualità importanti in Olanda e sembra strano che quel giocatore possa essere scomparso completamente: se dovesse restare in rossonero, con (inevitabilmente) meno pressione, il messicano potrebbe tornare sui suoi livelli e rilanciarsi con il suo tanto amato Milan.

La sua storia in rossonero per il momento è stata da dimenticare, ma una nuova occasione (seppur obbligata) potrebbe rivelarsi la giusta motivazione per Santiago.