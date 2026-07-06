C'è finalmente il responso definitivo e ufficiale degli esami medici approfonditi svolti da Santiago Giménez. L'attaccante del Milan si era fermato nel corso della notte italiana in seguito al brutto infortunio riportato nei minuti finali dell'ottavo di finale dei Mondiali tra il Messico e l'Inghilterra. La prima diagnosi è purtroppo confermata: si tratta di una distorsione di secondo grado alla caviglia destra del 'Bebote', la stessa identica articolazione già operata il 19 dicembre 2025 ad Amsterdam, in Olanda, attraverso un intervento in artroscopia.

I tempi di recupero di Giménez: la rivelazione di Fox Sports

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I dettagli emersi nelle ultime ore delineano un quadro clinico piuttosto pesante. Secondo quanto riferito dall'emittente internazionale 'Fox Sports', Giménez dovrà restare fermo ai box per ben. Si prospettano dunque due mesi di stop forzato per il centravanti classe 2001, la cui esperienza in maglia rossonera continua a essere bersagliata da una sfortuna clamorosa. Il numero 7 del Diavolo si era arreso nel drammatico finale di Messico-Inghilterra (2-3) allo stadio 'Azteca', dopo essere subentrato al 61' al posto di Gilberto Mora nel forcing disperato del 'Tricolor'.Questo stop forzato cambia in maniera radicale il destino del giocatore nel calciomercato estivo attualmente in pieno svolgimento. L'ex bomber del Feyenoord era infatti considerato un profilo sicuramente in uscita, con una valutazione di mercato stimata tra i 25 e i 30 milioni di euro. Nelle scorse settimane si era vociferato con insistenza di una trattativa concreta e già avviata con il Porto, ma adesso la sua cessione definitiva non è più così scontata.Il rientro ufficiale sul terreno di gioco del classe 2001 è programmato soltanto per l'inizio di settembre, a sessione di trasferimenti ormai conclusa. Un'incognita pesante sulle sue reali condizioni fisiche post-infortunio che spaventa le pretendenti. Appare comunque plausibile che il Milan tenti lo stesso di piazzarlo sul mercato da qui a fine agosto, accettando magari di concedere uno sconto sul prezzo del cartellino pur di alleggerire il monte ingaggi e realizzare comunque una plusvalenza in bilancio per un giocatore che non rientra nel progetto tecnico.