Il 'Bebote' dovrà restare fermo per due mesi dopo la distorsione alla caviglia destra rimediata ai Mondiali. Rientro previsto a settembre: salta la cessione?
Milan, Gimenez gol pazzesco con il Messico: il telecronista impazzisce | VIDEO
C'è finalmente il responso definitivo e ufficiale degli esami medici approfonditi svolti da Santiago Giménez. L'attaccante del Milan si era fermato nel corso della notte italiana in seguito al brutto infortunio riportato nei minuti finali dell'ottavo di finale dei Mondiali tra il Messico e l'Inghilterra. La prima diagnosi è purtroppo confermata: si tratta di una distorsione di secondo grado alla caviglia destra del 'Bebote', la stessa identica articolazione già operata il 19 dicembre 2025 ad Amsterdam, in Olanda, attraverso un intervento in artroscopia.
I tempi di recupero di Giménez: la rivelazione di Fox SportsI dettagli emersi nelle ultime ore delineano un quadro clinico piuttosto pesante. Secondo quanto riferito dall'emittente internazionale 'Fox Sports', Giménez dovrà restare fermo ai box per ben 8 settimane. Si prospettano dunque due mesi di stop forzato per il centravanti classe 2001, la cui esperienza in maglia rossonera continua a essere bersagliata da una sfortuna clamorosa. Il numero 7 del Diavolo si era arreso nel drammatico finale di Messico-Inghilterra (2-3) allo stadio 'Azteca', dopo essere subentrato al 61' al posto di Gilberto Mora nel forcing disperato del 'Tricolor'.
Riflessi sul calciomercato: la strategia del Milan e la pista PortoQuesto stop forzato cambia in maniera radicale il destino del giocatore nel calciomercato estivo attualmente in pieno svolgimento. L'ex bomber del Feyenoord era infatti considerato un profilo sicuramente in uscita, con una valutazione di mercato stimata tra i 25 e i 30 milioni di euro. Nelle scorse settimane si era vociferato con insistenza di una trattativa concreta e già avviata con il Porto, ma adesso la sua cessione definitiva non è più così scontata.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Amorim a Milano, le prime dichiarazioni al nostro inviato: "Che orgoglio. Al Milan per vincere"
Live
Mercato Milan Live | Le prime parole di Amorim. Gila, si accelera. Giménez k.o.
Ultime Notizie
Milan, bilancio in rosso dopo tre anni di fila in utile: i numeri. Pesa l'assenza dall'Europa
News Calciomercato
Milan, può arrivare uno tra Gonçalo Inácio e António Silva. Ecco a quali condizioni
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti