Tra oggi e domani il Milan conta di chiudere definitivamente con la Lazio l'importante operazione di calciomercato per l'acquisto di Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000. Tutti i principali quotidiani sportivi oggi in edicola hanno fatto il punto della situazione sulla trattativa che dovrebbe portare l'ex Real Madrid alla corte del nuovo allenatore portoghese del Diavolo, Rúben Amorim, in procinto di sbarcare a Milano.

Il ribaltone in panchina e l'inserimento di Napoli e Atalanta

Gila era stato un obiettivo concreto del Milan già con la vecchia gestione dirigenziale e sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. Successivamente, il ribaltone societario e tecnico avvenuto tra Via Aldo Rossi e Milanello sembrava aver fatto tramontare definitivamente la pista rossonera. Tanto che il procuratore dello spagnolo, Alejandro Camaño, si era mosso alla ricerca di altre sistemazioni, avviando fitti contatti con altri top club italiani.

Il Napoli – nel frattempo affidato proprio ad Allegri – aveva trovato un accordo di massima con l'agente del centrale sulla base di un ingaggio da 3 milioni di euro netti all'anno per cinque stagioni. Dal canto suo, l'Atalanta (destinazione che a dire il vero non ha mai scaldato il calciatore) aveva raggiunto un principio di intesa con la Lazio per il cartellino sulla base di 22 milioni di euro più bonus.

Il blitz di Rúben Amorim e le cifre dell'offerta rossonera

Il nodo Lotito, la percentuale del Real Madrid e la chiave Calvani

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A cambiare totalmente le carte in tavola è stata una precisa indicazione di. Il neo-tecnico lusitano ha già avuto modo di parlare direttamente al telefono con Mario Gila, illustrandogli il suo progetto tattico. A quel punto, il Milan ha riaperto con forza i canali di comunicazione con Camaño, sbaragliando la concorrenza con una proposta economica irrinunciabile: uno stipendio da 5 milioni di euro netti all'anno più bonus per il giocatore e 5 milioni di euro di commissioni destinate al procuratore al momento del trasferimento.Cosa manca adesso per arrivare alle firme e alla fumata bianca? Il Milan presenterà proprio in queste ore l'offerta ufficiale alla Lazio, attendendo così il via libera del Presidente biancoceleste. Il patron capitolino punta a incassare qualcosa in più di quanto promesso dall'Atalanta, spingendo per una valutazione complessiva di 25 milioni di euro fissi più 5 di bonus per toccare quota 30 milioni. Una rigidità dovuta agli accordi presi nel 2022 al momento del suo acquisto, che obbligano la Lazio a versare il 50% della futura rivendita nelle casse del Real Madrid.Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' oggi in edicola, la chiave di volta per sbloccare la trattativa tra Milan e Lazio potrebbe essere il giovanissimo. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, sta acquistando dai biancocelesti anche il promettente laterale mancino classe 2008, originario di Latina, per rinforzare l'Under 23, il Milan Futuro, in Serie D. L'inserimento del cartellino del ragazzo nell'intero pacchetto potrebbe permettere a Lotito di raggiungere la valutazione desiderata, portando l'affare Gila a una rapidissima e felice conclusione.