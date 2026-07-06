Il destino del portoghese è segnato dopo 7 stagioni in rossonero: serve la sua cessione per ripagarsi il colpo Gonçalo Ramos. Due squadre hanno chiesto info
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Il calciomercato estivo del Milan è iniziato con un vero e proprio botto di livello internazionale: l'acquisto ufficiale di Gonçalo Ramos dal PSG per la cifra monstre di 74 milioni di euro. Un investimento pesantissimo che proseguirà, con tutta probabilità, con un altro arrivo imminente, quello di Mario Gila dalla Lazio per 25 milioni di euro più bonus. Dopo i colpi in entrata, però, la dirigenza rossonera dovrà necessariamente fare spazio alle cessioni eccellenti e il nome in cima alla lista delle uscite è quello di Rafael Leão.
Il destino segnato di Leão: l'addio dopo sette stagioni in rossoneroCome ricordato quest'oggi dal 'Corriere dello Sport' in edicola, il destino dell'attaccante portoghese classe 1999 sembra ormai essere segnato. Difficilmente si registreranno clamorosi colpi di scena nei prossimi giorni rispetto al piano originale studiato dal club di Via Aldo Rossi: l'idea è quella di separarsi dal numero 10 dopo sette lunghe stagioni insieme, arricchite dalla conquista di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana. Il bilancio totale di Leão con la maglia del Diavolo vanta numeri importanti: 291 presenze complessive, condite da 80 gol e 65 assist.
La strategia di Gerry Cardinale: finanziare il colpo Gonçalo RamosAd oggi, nonostante gli ottimi lampi messi in mostra ai Mondiali durante la sfida tra Portogallo e Croazia – dove ha colpito una traversa e servito l'assist decisivo per il gol del neo-rossonero Ramos –, le chance di una permanenza di Leão a Milano sono ridotte al lumicino. Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club, intende infatti rientrare quasi totalmente della massiccia spesa effettuata per Gonçalo Ramos proprio attraverso la cessione del talento di Almada al miglior offerente sulla scena internazionale.
Le big europee su Leão: il Barcellona frena, il Tottenham acceleraLe grandi manovre attorno al portoghese sono già iniziate. Il Barcellona, come riferito ieri dal quotidiano spagnolo 'Mundo Deportivo', ha inserito il giocatore nella lista delle alternative a Marcus Rashford, qualora i catalani decidessero di non esercitare il diritto di riscatto sul cartellino dell'inglese. Tuttavia, il Barça non appare intenzionato a sborsare la cifra richiesta dal Milan per la cessione a titolo definitivo, valutata tra i 60 e i 70 milioni di euro, a fronte di un contratto ancora valido per due stagioni e di una clausola risolutoria originaria da 175 milioni.
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Le piste alternative: il Galatasaray e l'intermediazione di Jorge MendesSullo sfondo restano da monitorare altre due situazioni. Da un lato c'è l'interesse del Galatasaray, anche se Leão al momento non sembra affatto propenso ad accettare il corteggiamento dei 'Cimbom' di Istanbul. Dall'altro, rimangono vive alcune ricchissime soluzioni nella Saudi Pro League araba: su questo fronte sta lavorando intensamente, nel ruolo di intermediario di lusso per conto del Milan, il super agente Jorge Mendes, pronto a presentare l'offerta giusta per sbloccare definitivamente il mercato rossonero.
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