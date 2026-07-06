Colpo da 117 milioni di euro per gli Spurs, che strappano l'ex centrocampista del Milan al Newcastle. Il regista azzurro firma fino al 2031 a cifre record
Tonali e il possibile ritorno al Milan: "Se un giorno ci sarà l'opportunità, ne parleremo"
La notizia era ormai nell'aria da qualche giorno, ma adesso ha trovato tutti i crismi della sacralità: Sandro Tonali si trasferisce ufficialmente dal Newcastle United al Tottenham Hotspur a titolo definitivo. Gli 'Spurs' hanno annunciato il super acquisto del centrocampista italiano, classe 2000, attraverso un comunicato ufficiale sui propri canali web e social ufficiali.
Le prime parole di Tonali: il retroscena sulla chiamata di De Zerbi"Sono molto contento di essere qui", ha dichiarato con entusiasmo Tonali ai microfoni del sito web ufficiale del Tottenham. "Quando sono arrivato oggi in sede, ho provato fin da subito una sensazione fantastica. Si parlava molto del forte interesse di quattro o cinque top club europei su di me: in realtà, nella mia testa, ce n'era soltanto uno". L'ex regista rossonero non ha affatto nascosto come la presenza sulla panchina degli Spurs del tecnico italiano Roberto De Zerbi sia stata l'autentica chiave di volta per la sua scelta definitiva.
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Cifre da capogiro: l'investimento record degli SpursSecondo i rumors più accreditati degli esperti di calciomercato, Tonali si è trasferito dalle 'Magpies' di Newcastle agli 'Spurs' di Londra per la cifra astronomica di 100 milioni di sterline, pari a circa 117 milioni di euro. Il centrocampista azzurro ha firmato un ricchissimo contratto di cinque anni, con scadenza fissata al 30 giugno 2031, garantendosi uno stipendio monstre da ben 12 milioni di euro netti a stagione. Si tratta di un aumento considerevole rispetto agli 8 milioni che il calciatore percepiva in maglia geordie.
Dallo Scudetto con il Milan ai successi in InghilterraI tifosi rossoneri ricordano perfettamente le sue 130 presenze complessive in tre anni intensi (2020-2023) con la maglia del Milan, condite da 7 gol, 13 assist e soprattutto dal memorabile Scudetto vinto da protagonista nel 2022. Successivamente, Tonali ha totalizzato ben 110 apparizioni in tre stagioni (2023-2026) con il Newcastle, mettendo a referto 10 gol e 10 assist, e sollevando al cielo la Coppa di Lega inglese nel 2025. Un percorso di crescita enorme in Premier League, arrivato dopo aver superato con grande maturità, agli albori della sua avventura oltremanica, la nota squalifica di 10 mesi per le scommesse sportive su piattaforme illegali.
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