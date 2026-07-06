Il Milan conta di chiudere nel giro di un paio di giorni, precisamente tra oggi e domani, il colpo Mario Gila dalla Lazio. Ma lo spagnolo classe 2000 non sarà affatto l'unico rinforzo per il reparto arretrato a disposizione del nuovo tecnico Rúben Amorim. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha intenzione di raddoppiare l'investimento, puntando con decisione su uno tra Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) e António Silva (Benfica).

La pista Gonçalo Inácio: il pupillo di Rúben Amorim

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L'alternativa António Silva: la spinta di Jorge Mendes e il nodo Rui Costa

Se Mario Gila venisse considerato dalla dirigenza rossonera come un difensore centrale puro, il Milan continuerebbe la caccia a Gonçalo Inácio, talento classe 2001. Mancino naturale di piede, il portoghese può agire perfettamente sia da centrale che da braccetto difensivo: un profilo che Amorim conosce a memoria, avendolo già allenato e valorizzato nelle fila dei 'Leões'. Sotto contratto con lo Sporting fino al 30 giugno 2030, Inácio ha una clausola risolutoria fissa di 60 milioni di euro, ma l'affare potrebbe concretizzarsi intorno ai 45-50 milioni.La 'rosea' ricorda come sul ragazzo ci sia da registrare anche l'interesse del Como, rendendo l'operazione non priva di ostacoli. Nel caso in cui dovesse materializzarsi l'addio di, il nome del centrale dello Sporting Lisbona balzerebbe immediatamente in cima alla lista della spesa del Diavolo.Un profilo dalle caratteristiche differenti è quello di António Silva, classe 2003, centrale puro di piede destro che il suo potente procuratore,, spingerebbe molto volentieri verso Milano. Il giocatore è legato al Benfica fino al 30 giugno 2027 e potrebbe essere ceduto per una cifra tutto sommato contenuta, stimata tra i 20 e i 25 milioni di euro. Questo nonostante il club lusitano, presieduto dall'indimenticata ex leggenda rossonera, stia provando in tutti i modi a fargli firmare il rinnovo del contratto.

In caso di sbarco a Milanello, António Silva andrebbe a giocarsi il posto da titolare con Matteo Gabbia, permettendo così ad Amorim di dirottare stabilmente Mario Gila nel ruolo di braccetto destro della linea difensiva.

Sullo sfondo l'idea Valdepeñas dal Real Madrid

Le manovre rossonere per la difesa non si fermano qui. Sullo sfondo, magari per le battute finali del calciomercato estivo, spunta il nome di un terzo difensore centrale: il giovane mancino, classe 2006, di proprietà del Real Madrid. Il ragazzo viene monitorato come un'interessante opzione di prospettiva per sostituire in rosa David Odogu. Segni particolari che alimentano i rumors? Ha esattamente lo stesso agente di Mario Gila.