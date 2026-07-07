Ci si attende una sessione estiva di calciomercato decisamente pirotecnica da parte del Milan. L'obiettivo della dirigenza di Via Aldo Rossi è chiaro: accontentare il nuovo allenatore Rúben Amorim e costruirgli attorno una rosa sempre più 'aderente' ai dettami tattici del suo camaleontico 3-4-2-1. Per finanziare i colpi in entrata e ridisegnare la trequarti, però, servirà un sacrificio doloroso. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, con i proventi della cessione di Rafael Leão, il Milan potrebbe dare l'assalto immediato a Kōnstantinos Karetsas.

Chi è Kōnstantinos Karetsas: i numeri del baby prodigio che fa impazzire l'Europa

I radar rossoneri si sono posati su un profilo di primissimo livello internazionale. Classe 2007, Karetsas è un estrosoche ama partire dalla fascia destra per poi accentrarsi e inventare la giocata o tentare la conclusione. Nonostante la giovanissima età, il talento ellenico vanta già numeri da veterano: bencon la maglia della squadra belga.

Di questi passaggi vincenti, ben 18 sono arrivati nell'ultima straordinaria stagione, confermando una visione di gioco fuori dal comune. Il suo status internazionale è già certificato: Karetsas conta anche 10 presenze e 3 reti con la Nazionale maggiore greca, maglia che ha scelto di difendere stabilmente nonostante sia in possesso del doppio passaporto belga grazie alle sue origini.

Prezzo e strategia del Milan: l'ostacolo Genk e la concorrenza

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Strapparlo al club belga, tuttavia, sarà tutt'altro che una passeggiata. Il KRC Genk, consapevole di avere tra le mani un potenziale fuoriclasse, ha blindato il suo gioiello lo scorso 21 novembre 2025, prolungando la scadenza dell'accordo fino al. Un rinnovo contrattuale che ha fatto schizzare la sua valutazione di mercato.Se per il portale specializzato Transfermarkt il valore nominale di Karetsas si attesta sui, secondo la 'rosea' la richiesta reale del club belga non scende sotto i. Una cifra monstre per un diciottenne, che rende l'operazione fattibile solo in caso di una massiccia cessione eccellente, come appunto quella di Leão.

Il Milan, ad ogni modo, si sta muovendo sotto traccia con tutta l'intenzione di anticipare la concorrenza dei top club europei. Muoversi prima che il prezzo del cartellino diventi proibitivo e prima del definitivo inserimento delle altre big d'Europa è l'unica via per evitare che Karetsas diventi un obiettivo impossibile da raggiungere. Le grandi manovre sull'asse Milano-Genk sono ufficialmente iniziate.