Incredibile, ma vero: il futuro di Rafael Leão potrebbe essere ancora in Serie A, ma lontano dal Milan. L'attaccante portoghese, destinato a lasciare i rossoneri nel corso di questa infuocata sessione estiva di calciomercato, potrebbe trasferirsi a sorpresa in una diretta concorrente italiana. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna de 'Il Messaggero', infatti, il Milan avrebbe offerto il suo numero 10 alla Roma, club che si trova in piena transizione tecnica e alla disperata ricerca di un innesto di spessore assoluto sulla fascia sinistra offensiva.

L'intreccio con Greenwood e il fattore Gasperini in casa Roma

La suggestione Leão nasce da un preciso incastro di mercato nella Capitale. La prima scelta assoluta della Roma per quella posizione resta, talento inglese attualmente in forza all'Olympique Marsiglia. L'ex giocatore di Manchester United e Getafe ha già avuto diversi colloqui telefonici con il nuovo allenatore giallorosso, mostrando totale gradimento per il progetto tecnico romano. I dirigenti capitolini stanno cercando di accelerare i tempi, ma l'operazione vive una fase di stallo.

Manca ancora, infatti, il via libera definitivo dei proprietari del club, Dan e Ryan Friedkin, a formulare l'offerta ufficiale richiesta dai francesi. L'OM valuta il cartellino di Greenwood non meno di 50 milioni di euro. Questo rallentamento espone la Roma al rischio concreto di farsi beffare: sull'inglese, infatti, si registra il forte e costante inserimento dei turchi del Fenerbahçe.

Cifre e formule: la strategia del Milan per cedere Leão ai giallorossi

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Se la pista Greenwood dovesse definitivamente sfumare, l'opzione Rafael Leão per la Roma potrebbe trasformarsi da semplice idea a pista concreta. Il fuoriclasse classe 1999 ha una valutazione economica persino superiore a quella dell'inglese: il Milan, per dare il semaforo verde all'addio, chiede infatti una base diTuttavia, pur di sbloccare l'uscita del portoghese, la dirigenza rossonera si sarebbe detta disposta a venire incontro alle esigenze finanziarie della Roma proponendo una formula agevolata: un. Questa soluzione permetterebbe ai Friedkin di dilazionare l'ingente investimento a bilancio, rendendo l'affare sostenibile.

Al momento, come precisato da 'Il Messaggero', la Roma non considera ancora il numero 10 rossonero come un obiettivo primario. Lo scenario potrebbe mutare sensibilmente nelle prossime settimane, qualora i primi obiettivi giallorossi non dovessero concretizzarsi e il Milan non fosse ancora riuscito a piazzare Leão all'estero. Sullo sfondo restano sempre vivi i sondaggi del Tottenham in Premier League e del Barcellona nella Liga spagnola, mentre l'agente Jorge Mendes continua a perlustrare il mercato della Saudi Pro League araba a caccia dell'offerta economica irrinunciabile.