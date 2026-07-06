Rafa Leão, molto probabilmente, non vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione. Nonostante le belle parole per il nuovo allenatore, Ruben Amorim, in quello che sembrava un piccolo passo indietro rispetto alle dichiarazioni antecedenti al Mondiale, il portoghese vorrebbe partire e salutare Milano.

Tutto dipenderà, ovviamente, dalle offerte che riceverà il Milan: al momento non c'è stato nessun affondo deciso per Rafa, ma potrebbe essere solo questione di tempo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano tramite il proprio canale Whatsapp, Jorge Mendes (agente del portoghese) starebbe lavorando per la sua cessione:

"Jorge Mendes torna in pista lato Milan e lavora anche alla cessione di Rafa Leão. Occhio alle proposte dall’Arabia: ci sono stati i primi contatti come opzione da non sottovalutare. Leão preferisce aspettare i Club europei, sperando in una chiamata dalla Liga o dalla Premier dopo un buon Mondiale finora. Ma Mendes è attivo e l’Arabia è un jolly in più sul tavolo".

Con le piste europee che, fino ad ora, scarseggiano, il futuro di Rafa potrebbe essere in Medio Oriente: il suo agente ha ricevuto varie proposte da Club sauditi che potrebbero rivelarsi la destinazione finale del numero 10 rossonero. Leão vorrebbe attendere i Club europei, ma al momento il solo interessamento di cui si parla è quello del Tottenham, seppur non sia ancora nulla di concreto.

Quale futuro per Rafa Leão?

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Il portoghese, dopo delle amichevoli pretutt'altro che incoraggianti, sta vivendo un buon torneo in crescendo. In quattro partite ha siglato, quest'ultimo proprio nell'ultimo match disputato, i sedicesimi di finale contro la Croazia di Modric, partita in cui si è preso anche larestando in campo per 90 minuti.Leão sta ritrovando fiducia nei propri mezzi, ma il capitolo rossonero sembra essere ai titoli di coda: il suo agente lavora per trovargli una nuova sistemazione ed il Milan è più che disposto ad ascoltare eventuali offerte per l'esterno portoghese che si aggirino intorno ai

Se non dovessero arrivare offerte congrue, però, si aprirebbe uno scenario diverso: dalle recenti parole di Leão, è facile intendere che in cado di offerte a lui non gradite, non disdegnerebbe una permanenza con il nuovo allenatore. Allo stesso modo, il Milan ascolterà offerte se vicine al prezzo richiesto per il classe '99 di Almada.