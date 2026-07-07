Nel nuovo Milan di Rúben Amorim, pronto a disporsi sul rettangolo di gioco con il marchio di fabbrica del 3-4-2-1, il ruolo dei due trequartisti che opereranno sotto la punta centrale diventerà l'autentico fulcro della manovra. Al momento, la rosa del Diavolo in quella specifica porzione di campo si trova in una condizione di ristrettezza numerica, potendo contare sulle sole geometrie e accelerazioni di Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Una coperta decisamente troppo corta per sostenere i ritmi di una stagione ad altissimi livelli, che impone ai vertici di Casa Milan la necessità di reperire sul mercato almeno un paio di alternative di assoluto spessore.

Calciomercato Milan: dopo Karetsas spunta il nome di Can Uzun

Se la prima opzione per rimpolpare la trequarti rossonera è stata individuata nel gioiello belga, profilo caldamente sponsorizzato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, la seconda grande pista porta direttamente in Bundesliga. Il nome caldo delle ultime ore è quello di, fantasista di proprietà dell'che sta catalizzando l'attenzione dei principali club europei.

I dettagli del profilo del talento turco evidenziano una crescita esponenziale:

Dati anagrafici : classe 2005, nato a Regensburg (Germania) ma di nazionalità turca.

: classe 2005, nato a Regensburg (Germania) ma di nazionalità turca. Rendimento stagionale (2025-2026) : 28 presenze complessive impreziosite da 10 gol e 6 assist tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania.

: 28 presenze complessive impreziosite da 10 gol e 6 assist tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania. Caratteristiche tecniche: piede destro sopraffino, abile nello stretto e dotato di una straordinaria visione di gioco negli ultimi trenta metri.

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Le cifre dell'affare e l'intreccio dirigenziale con l'Eintracht

L'eco di queste prestazioni ha trovato ampio risalto sia nei media turchi sia sulla prestigiosa testata tedesca BILD, che continuano ad accostare con insistenza il profilo di Can Uzun al nuovo corso tecnico inaugurato a Milanello dal tecnico portoghese.Il ragazzo, che ha fatto parte della spedizione della Nazionale turca guidata dal Commissario Tecnico Vincenzo Montella durante l'ultimo Mondiale, è legato al club dell'Assia da un contratto valido fino al. Nonostante la lunga scadenza, la prossima estate potrebbe sancire il suo definitivo salto in una big europea.

Le valutazioni economiche attorno al cartellino del giocatore restano tuttavia complesse: