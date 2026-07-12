Gila al Milan, l'analisi di un colpo sottovalutato: perché fa svoltare la difesa di Amorim

Dopo Ramos, il Milan blinda la difesa con Mario Gila per 30 milioni. L'analisi tattica del colpo lampo di Cardinale perfetto per il gioco di Amorim
Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"
È iniziato con il botto il calciomercato del Milan con l'arrivo di Ramos dal PSG, pagato più di 70 milioni di euro. All'attaccante sarà affidata l'attacco rossonero. Dopo un investimento così pesante a livello economico, c'è chi si aspettava un Milan più guardingo, magari cercando prima di sfoltire la rosa e cercare di rientrare dall'investimento per il portoghese.
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La strategia di Gerry Cardinale: colpo lampo per Mario GilaE invece no: il nuovo Milan di Gerry Cardinale non aspetta di cedere per comprare, ma punta un obiettivo e lo porta a casa in pochissimo tempo. Così è successo anche per Mario Gila, portato a casa battendo la concorrenza forte dell'Atalanta e del Napoli. Non c'è stata una lunga trattativa, visto che i rossoneri hanno accontentato le richieste della Lazio pagando lo spagnolo 30 milioni di euro bonus inclusi.
Non era il primo profilo uscito fuori per la difesa di Amorim, visto che si è fatto per tanto tempo il nome di Inacio dello Sporting, ma il Milan ha agito velocemente mettendo fuori causa tutta la concorrenza. Talmente velocemente che non c'è stato quasi il tempo per analizzare bene quanto sia importante questo colpo per il Milan: Mario Gila è un difensore importantissimo, tra i migliori in senso assoluto del campionato di Serie A e ai rossoneri mancava un profilo del genere in rosa.
L'impatto tattico nella difesa a tre di Ruben AmorimChe sia come centrale o come braccetto destro della difesa a tre, lo spagnolo rinforza in modo clamoroso il reparto arretrato del Milan in senso generale. È un colpo ancora più importante se consideriamo il modo di giocare di Amorim: al portoghese serviva un difensore veloce, bravo nell'impostazione e ottimo nell'uno contro uno. Troverà tutto questo nell'ex Lazio.
Magari non è un nome di primo grido, ma forse è stato un innesto fin troppo sottovalutato. Un difensore del genere può fare svoltare tutto il reparto e permettere alla difesa del Milan di giocare meno bassa e arroccata per evitare di subire gol. Per questo l'arrivo di Gila al Milan potrebbe essere uno dei più importanti del mercato estivo italiano.
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