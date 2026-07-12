Milan, rivoluzione totale: l'elenco dei giocatori cedibili reparto per reparto. In attacco due nodi

Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

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MILAN, TANTI GIOCATORI SUL MERCATO

Il Milan deve ancora lavorare molto per quanto riguarda il calciomercato: i rossoneri, infatti, devono pensare anche a sfoltire la rosa, visto che ci sono giocatori da vendere in praticamente tutti i reparti. Il club ha già speso più di 100 milioni di euro per due investimenti, ovvero Gila e Ramos e dovrà rientrare anche solo in parte per pensare poi a ulteriori colpi da mettere a disposizione di Ruben Amorim.

La situazione della difesa e il futuro di Tomori

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1 MILAN, TANTI GIOCATORI SUL MERCATO 2 IN MEDIANA TANTI IN BILICO 3 DUE NODI IN ATTACCO 4 I PERNI DI AMORIM

Come scrive, i portieri sono saldi (Maignan, Terracciano e Torriani), mentre in difesa ci sono diversi profili che potrebbero partire. Filippo Terracciano, Fikayo Tomori, David Odogu e Pervis Estupiñán. Questi sono i giocatori che potrebbero essere ceduti nel reparto arretrato. Non ci sono per ora voci su Terracciano, Odogu ed Estupiñán, mentree sarebbe seguito di nuovo dalla Juventus. Chi è in bilico in mediana?