Calamai: "È un Milan scatenato. Scavalcata l’Atalanta per Alajbegović"

Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"
Il Milan continua a muoversi per quanto riguarda il calciomercato: i rossoneri hanno portato a casa due profili importantissimi come Gila e Ramos, ma dovranno anche pensare alle cessioni per poi cercare ulteriori rinforzi da mettere a disposizione di Ruben Amorim.
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L'editoriale di Luca Calamai: Cardinale scatenato sul mercatoChi parla del lavoro del Milan è il giornalista Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:
"È un Milan scatenato. Il patron Cardinale ha indossato i panni di Paperon de Paperoni. Compra tanto e, onestamente, compra bene. Dopo il micidiale uno-due Ramos e Gila, operazioni che hanno messo a posto attacco e difesa, ora la società rossonera lavora ad altri due colpi importanti".
E chi sono questi colpi importanti? Li svela lo stesso giornalista:
"Uno dei nomi nel mirino è il gioiello slavo Alajbegović, un trequartista dal dribbling micidiale. Il talento bosniaco ha nelle gambe gol e assist. Il Bayer Leverkusen vuole tanti soldi".
Si parla infatti di una valutazione di almeno 30 milioni di euro, ma Calamai rivela un'importante notizia di mercato:
"Ma il Milan si è fatto avanti, scavalcando l’Atalanta che pure è interessata a questo gioiello".
I numeri stagionali di Alajbegović da SofascoreQuesti i numeri stagionali di Alajbegović al Salisburgo estratti direttamente dal sito Sofascore:
- 28 partite giocate di cui 22 da titolare (1912 minuti in totale sul terreno di gioco).
- 9 gol e 3 assist messi a referto.
- 49.9 tocchi di media con 3.1 tiri per partita.
- 1.8 (48%) dribbling vinti, 5.1 (55%) duelli vinti e 14.4 palloni persi di media.
Non solo Alajbegović: fari puntati anche su DouéL'altro nome nel mirino del Milan, sempre secondo Calamai, è Doué dello Strasburgo. "Anche in questo caso si trata di un’operazione impegnativa dal punto di vista economico", sottolinea il giornalista.
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