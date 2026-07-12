Mazraoui un pallino di Amorim: nome apprezzato dal Milan per la fascia

Dopo i colpi Ramos e Gila, i rossoneri continuano con la loro sessione di calciomercato: i prossimi due colpi in entrata potrebbero essere un trequartista e un esterno di centrocampo.

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L'indiscrezione di Moretto su Noussair Mazraoui

"Il nome di Noussair Mazraoui è tra quelli discussi e graditi da Rúben Amorim, già suo pallino al Manchester United. Il nazionale marocchino è un nome apprezzato dal Milan ma ad oggi non sono partite offerte o trattative per lui".

Il giornalistaha parlato su YouTube di un possibile nome per il calciomercato del Milan

Noussair Mazraoui è un terzino destro classe 1997 che può giocare praticamente in ogni ruolo della difesa. Mazraoui non si limita solo a correre lungo la fascia, ma tende molto spesso a tagliare verso il centro del campo per ricevere il pallone e agisce come regista aggiunto per liberare anche le linee di passaggio.

Analisi tattica e ruolo per Ruben Amorim

Le cifre del colpo da Sofascore e Transfermarkt

Il valore per il sito Transfermarkt è di 18 milioni di euro,

è di 18 milioni di euro, potrebbe essere un'occasione di mercato a una cifra non elevata in un ruolo cruciale per Ruben Amorim.

È terzino molto abile nello stretto e possiede un ottimo dribbling. Fa portare avanti il pallone in progressione. Quando si spinge in avanti predilige gli inserimenti nei corridoi interni piuttosto che i classici cross dal fondo. In fase difensiva sfrutta molto bene le sue letture tattiche per recuperare i palloni e anticipare gli avversari.In stagione inha giocato 20 partite di cui 11 da titolare, stando in campo 1022 minuti e giocando prevalentemente a destra.Non ha avuto una grande stagione in Inghilterra a livello statistico, visto che non ha trovato gol e assist (dati dal sito), ma è un calciatore molto interessante che potrebbe arrivare anche per un prezzo non troppo alto.

Serve un esterno destro che possa giocare titolare, visto che Saelemaekers sembra destinato a spostarsi a sinistra. Vedremo se questa pista si scalderà davvero.