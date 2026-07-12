Milan, Amorim stravede per Rabiot. Cardinale fa muro sul suo futuro

Gerry Cardinale prende posizione sul futuro di Adrien Rabiot al Milan. No al Napoli, le richieste di Amorim e i dati super dai Mondiali
Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"
A centrocampo il Milan dovrà lavorare per sfoltire il reparto che conta giocatori sul piede di partenza, come ad esempio Fofana e Loftus-Cheek. Il Diavolo, però, dovrà fare i conti anche con altri giocatori che sono fondamentali per il gioco di Amorim.
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Il muro di Cardinale: no alla cessione di RabiotCome scrive La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale vuole tenere Adrien Rabiot e non cederlo al Napoli di Allegri. Il futuro del centrocampista francese sarà comunque definito dal 20 luglio in poi, ma c'è una presa di posizione chiara da parte di Cardinale: anche se il calciatore puntasse a lasciare Milano o se qualche club lo volesse a ogni costo, l’americano non vorrebbe farsi mettere spalle al muro.
Il giocatore non sembra orientato a cercare una rottura con il club, anche perché il numero uno del Milan non accetterà di cederlo facilmente. La scelta è influenzata anche dalle indicazioni di Amorim che stravede per l'ex juventino.
I numeri di Rabiot ai Mondiali 2026Ecco i dati più interessanti di Rabiot ai Mondiali 2026:
- 5 partite giocate da titolare con 450 minuti in campo (mai sostituito dal Commissario Tecnico Didier Deschamps).
- 3.8 palloni recuperati di media per partita, con 1.2 di intercetti medi.
- 69.2 tocchi di media, sintomo che resta al centro del gioco della Francia.
- 2.8 (45%) duelli vinti (tutti i dati dal sito Sofascore).
Il ruolo tattico nel Milan di Ruben AmorimCon la Francia, Rabiot sta giocando come mediano davanti alla difesa in un centrocampo a due, come uno dei supporti a un calcio e una squadra molto offensivi. Un ruolo molto diverso da quello avuto con Massimiliano Allegri la scorsa stagione (giocava da mezzala sinistra di inserimento).
Potrebbe essere però lo stesso che giocherà la prossima stagione con il Milan di Ruben Amorim: non ci sono in questo momento mediani che possano garantire come Rabiot qualità, corsa, fisico e anche dedizione difensiva come quelli che porta Rabiot. Per questo il Milan farà di tutto per non perderlo in questa sessione di calciomercato. Il francese è uno dei perni fondamentali del nuovo progetto rossonero.
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