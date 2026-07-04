Il Milan si sta muovendo, finalmente, sul mercato. La "stagione della caccia" si è finalmente aperta e i rossoneri non si sono fatti attendere con i primi colpi e le prime voci di calciomercato. Dopo l'ufficialità di Gonçalo Ramos, i rossoneri iniziano a fare i conti anche in uscita, con Leão e Fofana non certi della propria permanenza, chiudendo nel frattempo per colpi in altre zone di campo: Mario Gila, infatti, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan.

Nicolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha rivelato su TMW le prossime mosse dei rossoneri, a partire dai dubbi in uscita: Leão viene valutato 60/70 milioni, con il Milan che ha messo in chiaro il prezzo sul mercato del portoghese: ora da capire sarà se e quando arriveranno offerte concrete per lui.

A centrocampo invece in uscita ci sarebbe Fofana: "Non è più al centro del progetto e per questo verranno valutate offerte". In Premier League sembrerebbe muoversi qualcosa, con alcune squadre inglesi interessate al centrocampista francese.

Cessioni necessarie?

La situazione Mario Gila

"La società rossonera dopo l’acquisto di Gonçalo Ramos ha praticamente chiuso per Gila, che tra l’altro già Allegri avrebbe voluto se fosse rimasto in rossonero. Lunedi si può chiudere l’operazione con la Lazio sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus. Va ricordato che il 50 % del ricavato della cessione andrà al Real Madrid. Con il giocatore è già stato raggiunto un accordo per un contratto di 5 anni a 5 milioni a stagione".

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Lasembrava inevitabile, ma al momento tutto è in bilico. Il portoghese sta sfornando prestazioni convincenti al Mondiale (incluso un assist per il nuovo bomber rossonero, Gonçalo Ramos) e con Amorim potrebbe riconsiderare le sue dichiarazioni poco ponderate. Tuttavia,, stabilendo una cifra chiara per il mercato e senza nessuna intenzione di cederlo a prezzo stracciato: se il mercato verrà da lui, se ne parlerà.invece sembra essere una: per far spazio nel nuovo Milan a centrocampisti diversi, sarà inevitabile una cessione in quella zona di campo e il francese sembra essere l'indiziato numero uno. Diversi spunto interessanti durante la stagione, ma anche molte ombre che portano i rossoneri a considerare le offerte che arriveranno dalla Premier.Nicolò Ceccarini è poi passato a parlare del fronte acquisti: a proposito di, il giornalista ha parlato così dei prossimi passi verso il centrale spagnolo:Gila sarebbe quindi a un passo dal Milan, per una cifra che si aggira intorno ai. Un acquisto importante per i rossoneri che, assieme all'acquisto di Ramos, appare come indice della forte ambizione del Club e dell'intenzione di investire senza problemi quando serve. Siamo di fronte ad un Milan, nuovamente, ambizioso? Solo il tempo ce lo dirà, ma le premesse sembrano ottime.