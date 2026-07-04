"Ho fatto la guerra con i miei demoni": la nuova canzone di Leão (girata a San Siro) fa discutere

Nemmeno la vetrina dei Mondiali e una prestazione da urlo con la maglia del Portogallo sembrano destinate a cambiare il destino di Rafael Leão. In occasione della sfida dei sedicesimi di finale vinta per 2-1 contro la Croazia, l'esterno lusitano ha incantato tutti con una traversa clamorosa e l'assist decisivo per il gol-vittoria del neo-rossonero Gonçalo Ramos. Eppure, la strategia del club di Via Aldo Rossi rimane tracciata.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nativo di Almada – al Milan dal 2019 – resta ufficialmente nella lista dei partenti in questa sessione estiva di calciomercato. La dirigenza rossonera è intenzionata a trovare una nuova sistemazione al numero 10, fissando la valutazione del suo cartellino in una forbice compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro.

La vetrina mondiale e l'assalto economico del Galatasaray

Le ottime risposte fornite da Leão nella kermesse iridata tra Stati Uniti d'America, Canada e Messico potrebbero presto risvegliare l'interesse di diversi club europei. Al momento, tuttavia, sulla scrivania del Milan non sono ancora pervenute proposte economiche scritte e concrete per l'acquisto a titolo definitivo.

L'unico club che finora si è detto pronto a fare vere e proprie follie dal punto di vista dell'ingaggio è il Galatasaray. La società di İstanbul vorrebbe fare del portoghese il proprio uomo copertina, ma deve fare i conti con i desideri del calciatore, orientato verso palcoscenici differenti.

I desideri di Leão: la Premier League e la tentazione Tottenham

Il fattore De Zerbi : il club più accreditato per aprire una trattativa concreta con il Milan è il Tottenham di Roberto De Zerbi.

: il club più accreditato per aprire una trattativa concreta con il Milan è il di Roberto De Zerbi. Le tempistiche : ogni discorso ufficiale verrà intavolato e approfondito soltanto al termine della rassegna iridata.

: ogni discorso ufficiale verrà intavolato e approfondito soltanto al termine della rassegna iridata. L'incrocio ex rossonero: gli Spurs si apprestano ad annunciare ufficialmente l'acquisto di un'altra vecchia conoscenza del popolo milanista, ovvero Sandro Tonali, un innesto che conferma le grandissime ambizioni del club inglese.

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La volontà di Rafael Leão è sempre stata molto chiara: l'attaccante punta a confrontarsi con i top campionati europei, preferendo una nuova avventura nellao nella. Proprio oltremanica si starebbero muovendo i primi, timidi fili di una complessa trama di mercato:Il futuro di Leão resta dunque un rebus da risolvere nei mesi estivi, con il Milan pronto a monetizzare la sua cessione per finanziare ulteriormente il mercato in entrata richiesto dal nuovo corso tecnico.