L'ottima prestazione con il Portogallo non cambia i piani del club di Via Aldo Rossi: fissato il prezzo del classe '99, cercato dal Galatasaray. In Premier ...
"Ho fatto la guerra con i miei demoni": la nuova canzone di Leão (girata a San Siro) fa discutere
Nemmeno la vetrina dei Mondiali e una prestazione da urlo con la maglia del Portogallo sembrano destinate a cambiare il destino di Rafael Leão. In occasione della sfida dei sedicesimi di finale vinta per 2-1 contro la Croazia, l'esterno lusitano ha incantato tutti con una traversa clamorosa e l'assist decisivo per il gol-vittoria del neo-rossonero Gonçalo Ramos. Eppure, la strategia del club di Via Aldo Rossi rimane tracciata.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nativo di Almada – al Milan dal 2019 – resta ufficialmente nella lista dei partenti in questa sessione estiva di calciomercato. La dirigenza rossonera è intenzionata a trovare una nuova sistemazione al numero 10, fissando la valutazione del suo cartellino in una forbice compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro.
La vetrina mondiale e l'assalto economico del GalatasarayLe ottime risposte fornite da Leão nella kermesse iridata tra Stati Uniti d'America, Canada e Messico potrebbero presto risvegliare l'interesse di diversi club europei. Al momento, tuttavia, sulla scrivania del Milan non sono ancora pervenute proposte economiche scritte e concrete per l'acquisto a titolo definitivo.
L'unico club che finora si è detto pronto a fare vere e proprie follie dal punto di vista dell'ingaggio è il Galatasaray. La società di İstanbul vorrebbe fare del portoghese il proprio uomo copertina, ma deve fare i conti con i desideri del calciatore, orientato verso palcoscenici differenti.
I desideri di Leão: la Premier League e la tentazione TottenhamLa volontà di Rafael Leão è sempre stata molto chiara: l'attaccante punta a confrontarsi con i top campionati europei, preferendo una nuova avventura nella Liga spagnola o nella Premier League inglese. Proprio oltremanica si starebbero muovendo i primi, timidi fili di una complessa trama di mercato:
- Il fattore De Zerbi: il club più accreditato per aprire una trattativa concreta con il Milan è il Tottenham di Roberto De Zerbi.
- Le tempistiche: ogni discorso ufficiale verrà intavolato e approfondito soltanto al termine della rassegna iridata.
- L'incrocio ex rossonero: gli Spurs si apprestano ad annunciare ufficialmente l'acquisto di un'altra vecchia conoscenza del popolo milanista, ovvero Sandro Tonali, un innesto che conferma le grandissime ambizioni del club inglese.
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