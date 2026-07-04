Non solo calcio e non solo Milan: l'orizzonte strategico di RedBird si allarga sensibilmente, abbracciando il basket mondiale d'élite. Il fondo guidato da Gerry Cardinale ha infatti presentato una nuova e cruciale offerta ufficiale alla NBA per gestire la futura franchigia milanese di NBA Europe, la nuova lega cestistica del Vecchio Continente che prenderà il via sotto l'egida statunitense nell'ottobre 2027. Secondo quanto rivelato da gazzetta.it, il progetto targato RedBird è attualmente in cima alle preferenze per la città di Milano.

Il proprietario del Milan dall'agosto 2022 non ha mai nascosto il proprio interesse per lo sbarco della NBA in Europa. Lunedì scorso scadeva il termine per la presentazione delle prime offerte vincolanti e Cardinale non si è fatto trovare impreparato. Nelle ultime settimane, RedBird ha definito i dettagli di una partnership strategica di altissimo profilo con la Pallacanestro Varese, ponendo le basi per un'operazione destinata a cambiare la mappa dello sport italiano.

Derby societario con Oaktree: perché Cardinale è in pole position

La corsa alla franchigia milanese ha assunto i contorni di un vero e proprio derby finanziario. Anche, fondo proprietario dell'Inter, sta partecipando attivamente alla competizione per assicurarsi il controllo del club di NBA Europe a Milano. Tuttavia, il progetto di RedBird gode di una marcia in più secondo la rosea.

A fare la differenza sono anche i solidissimi rapporti personali e professionali che legano Gerry Cardinale ad Adam Silver, commissioner della NBA. Questa sinergia istituzionale posiziona RedBird in una situazione di netto vantaggio rispetto ai cugini nerazzurri per l'assegnazione finale della squadra.

L'asse con la Pallacanestro Varese e il ruolo di Luis Scola

Creazione di un nuovo brand : l'idea cardine è la nascita di una nuova squadra, il cui nome ufficiale è tuttora oggetto di studio.

: l'idea cardine è la nascita di una nuova squadra, il cui nome ufficiale è tuttora oggetto di studio. Management d'eccellenza : il club nascerà e crescerà in stretta sinergia con l'amministratore delegato Luis Scola e con l'intero management della Pallacanestro Varese.

: il club nascerà e crescerà in stretta sinergia con l'amministratore delegato e con l'intero management della Pallacanestro Varese. Doppio campo da gioco: condizione imprescindibile per partecipare a NBA Europe è l'iscrizione al campionato italiano di Serie A. La nuova squadra giocherà le partite della competizione nazionale a Varese, mentre per i palcoscenici internazionali di NBA Europe si trasferirà alle porte di Milano.

Il clamoroso retroscena su San Donato: spunta una nuova arena da 400 milioni

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I dettagli operativi della partnership strutturata da RedBird delineano un modello sportivo inedito e affascinante:L'aspetto più clamoroso e rilevante dell'intera operazione riguarda le infrastrutture e si intreccia direttamente con le vicende del Milan. Come noto, RedBird aveva acquistato i terreni dell'con l'obiettivo di edificarvi il nuovo stadio rossonero, prima di cambiare strategia e optare per la permanenza a San Siro attraverso un impianto condiviso con l'Inter.Quei terreni non verranno affatto abbandonati. Nei piani ambiziosi di Gerry Cardinale, l'area San Francesco diventerà la culla del basket europeo a Milano con la costruzione di una. L'impegno economico complessivo per il proprietario del Diavolo è a dir poco titanico: la spesa stimata per l'ingresso in NBA Europe oscilla tra i, a cui si aggiungeranno bendedicati esclusivamente alla realizzazione del palazzetto a San Donato.