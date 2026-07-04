Nel pieno delle grandi manovre per rifondare la retroguardia e dopo aver rinforzato il ruolo del centravanti con Gonçalo Ramos, il Milan inizia a guardare con estrema attenzione anche alle corsie esterne in attacco. Nelle ultime ore, le indiscrezioni di calciomercato provenienti dall'Inghilterra hanno accostato all'orbita rossonera un profilo di grandissimo spessore per la fascia sinistra: si tratta del talento olandese Crysencio Summerville, attualmente in forza al West Ham.

I piani del West Ham e la valutazione di Summerville

Classe 2001, 24 anni compiuti, l'esterno offensivo è reduce da una parentesi individuale importante in Premier League nonostante la complessa annata collettiva degli 'Hammers', culminata con la retrocessione in Championship. Un verdetto sportivo che ha accelerato la decisione del calciatore di cambiare aria in questa sessione estiva, spingendo la dirigenza londinese a muoversi d'anticipo per individuare i sostituti sul mercato (con i fari puntati su Abdul Fatawu del Leicester).

Il valore del cartellino fissato dal club inglese, tuttavia, è da top player assoluto: il West Ham valuta l'ala sinistra ben 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro). Una cifra monstre giustificata non solo dalle doti tecniche del ragazzo, ma anche dall'ottima vetrina conquistata con la Nazionale dei Paesi Bassi ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti d'America, dove Summerville ha firmato 2 reti e 2 assist prima della sorprendente eliminazione subita ai sedicesimi di finale contro il Marocco.

L'interesse del Milan e lo spauracchio asta in Premier League

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Manchester United: i 'Red Devils' guidati da Michael Carrick lo hanno inserito in cima alla lista degli obiettivi per l'attacco, legando però l'assalto definitivo al destino di Marcus Rashford.

i 'Red Devils' guidati da Michael Carrick lo hanno inserito in cima alla lista degli obiettivi per l'attacco, legando però l'assalto definitivo al destino di Marcus Rashford. Chelsea e Arsenal: entrambe le londinesi mantengono aperti i contatti con l'entourage del giocatore, monitorando l'evoluzione della situazione contrattuale.

Per il Milan e il nuovo tecnico, il profilo dell'olandese rappresenterebbe l'innesto perfetto per aggiungere imprevedibilità, strappi in velocità e gol sul binario mancino. Un'operazione che si incastrerebbe alla perfezione nei piani societari qualora si concretizzasse la ventilata partenza di, ormai sempre più lontano dal progetto tecnico del Diavolo.La vera insidia per i vertici di Via Aldo Rossi non è rappresentata soltanto dalle pretese economiche del West Ham, quanto piuttosto dal fortissimo interesse dei club di Premier League, pronti a far scattare un'asta internazionale al rialzo:

Gerry Cardinale e la dirigenza del Milan restano alla finestra. L'interesse per l'olandese è reale e i primi sondaggi esplorativi sono stati avviati, ma il club rossonero non è intenzionato a partecipare a pericolose aste al rialzo, valutando attentamente se affondare il colpo o virare su profili meno esosi sotto il punto di vista del costo del cartellino come Kerim Alajbegović.