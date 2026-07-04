Il calciomercato estivo del Milan si accende con un prepotente scatto in avanti per la difesa. Il club di Via Aldo Rossi ha infatti operato un clamoroso sorpasso nei confronti di Napoli e Atalanta nella corsa a Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000 in forza alla Lazio. Il traguardo finale non è ancora tagliato, ma la dirigenza rossonera conta di poter archiviare la pratica già all'inizio della prossima settimana, come confermato dalle principali testate sportive oggi in edicola.

Si tratta di un ritorno di fiamma. Il Milan aveva già trattato Gila mesi fa sotto la gestione di Massimiliano Allegri, grazie ai canali aperti dal direttore sportivo Igli Tare con l'agente del calciatore, Alejandro Camaño. Lo stesso procuratore, in esclusiva ai nostri microfoni, aveva sancito il gradimento totale del ragazzo per la sponda rossonera del Naviglio. Poi, il terremoto societario e la mancata qualificazione in Champions League avevano congelato la pista, permettendo l'inserimento delle rivali.

Il retroscena: i no a Napoli e Atalanta

Il Napoli : il club di Aurelio De Laurentiis, che ripartirà proprio in panchina con Allegri, aveva trovato l'intesa con Camaño per un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione. L'affare è rimasto bloccato dall'esigenza degli azzurri di dover prima cedere per poter autofinanziare l'acquisto.

: il club di Aurelio De Laurentiis, che ripartirà proprio in panchina con Allegri, aveva trovato l'intesa con Camaño per un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione. L'affare è rimasto bloccato dall'esigenza degli azzurri di dover prima cedere per poter autofinanziare l'acquisto. L'Atalanta: gli orobici della famiglia Percassi si erano spinti oltre, offrendo alla Lazio ben 20 milioni di euro più 5 di bonus per consegnare il centrale al loro nuovo tecnico, Maurizio Sarri (che lo ha già valorizzato a Roma). Il calciatore, tuttavia, non ha mai aperto concretamente al trasferimento a Bergamo.

Amorim ridisegna la difesa: la chiave è Mario Gila

Prima del nuovo affondo del Milan, le concorrenti avevano mosso passi concreti:Nel frattempo, il Milan ha completato il proprio assetto dirigenziale e ha piazzato il grande colpo Gonçalo Ramos in attacco. Ora la priorità assoluta del proprietario Gerry Cardinale è assecondare le richieste del nuovo allenatore,. Il tecnico portoghese ha chiesto esplicitamente due nuovi centrali di spessore, complice la probabile partenza di Fikayo Tomori verso la Premier League.

Amorim ha individuato in Gila uno degli elementi perfetti per la sua linea difensiva e ha voluto parlargli personalmente al telefono per illustrargli il progetto tattico. Per sbaragliare la concorrenza, il Milan ha ritoccato pesantemente l'offerta d'ingaggio per lo spagnolo, mettendo sul piatto 4,5 milioni di euro all'anno più bonus (con alcune fonti che parlano di una base fissa vicina ai 5 milioni netti) e garantendo commissioni più alte all'agente.

La trattativa con Lotito: ballano 3 milioni di euro

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Risolto il fronte giocatore, resta da limare l'ultimo ostacolo con la Lazio. Il Presidente Claudio Lotito si dimostra, come di consueto, un osso duro con cui trattare: la richiesta iniziale è di. Una rigidità dettata anche dagli accordi del 2022, che impongono alla Lazio di versare il 50% della futura rivendita nelle casse del Real Madrid.La controproposta ufficiale del Milan si attesta al momento a. La distanza tra domanda e offerta è di appena 3 milioni di euro. Il weekend alle porte sarà sfruttato dalle diplomazie dei due club per smussare gli angoli e siglare una fumata bianca che consentirebbe al Milan di regalare ad Amorim il rinforzo difensivo tanto atteso.