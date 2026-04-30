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ESCLUSIVA Agente Gila: “Milan e Allegri sono TOP. Un orgoglio, ma ora c’è la Lazio” | Calciomercato Milan

Mario Gila, difensore della Lazio, durante un allenamento mentre fa l'occhiolino; obiettivo di calciomercato del Milan.
In esclusiva a PianetaMilan.it parla Alejandro Camaño, agente di Mario Gila: "Milan e Allegri sono il top, ma ora testa alla finale di Coppa Italia con la Lazio". Le ultime sul mercato rossonero tra Gila, Goretzka e il sogno Reijnders.
Matteo Ronchetti
Matteo Ronchetti Direttore responsabile 

Con il contratto in scadenza nel 2027 e tanti corteggiatori in giro, Mario Gila è diventato l'uomo mercato della Lazio. Il Milan nelle ultime settimane ha accelerato per il difensore, ma la concorrenza è tanta e le pretese di Lotito restano alte. Per capire i margini di manovra dei rossoneri, PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva il procuratore del calciatore, ovvero Alejandro Camano. 

Esclusiva: Gila-Milan, parla l'agente dello spagnolo

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Ci può commentare le tantissime voci di calciomercato sul futuro di Gila?

“Mario ha un altro anno di contratto con la Lazio. Posso dire che, rispettando il lavoro di tutti, non esiste nulla di quanto ho letto. Il Milan è una squadra importantissima e mi piace tantissimo che un mio giocatore venga accostato ad uno dei club più importanti al mondo. Per me è un orgoglio, ma devo rispettare la Lazio ed il momento così fondamentale della stagione. La Lazio ha di fronte a sé la finale di Coppa Italia contro l’Inter. La Coppa Italia è un trofeo. Non parlo con il Milan, con la Juve e nessuna squadra. Se qualcuno vuole farlo, bisogna parlare con la Lazio che è la proprietaria del cartellino di Mario. Io sono solo il procuratore del giocatore”

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Lavorare con Allegri per Gila rappresenterebbe un ulteriore passo per la sua crescita?

Allegri è tra i migliori allenatori del mondo. Soprattutto noi che viviamo nel calcio, di fatto, sappiamo quanto vale Allegri. Ma per noi chi è molto, molto importante è l’allenatore della Lazio, che è il suo allenatore. Per noi Sarri è uno dei migliori al mondo, perché è il tecnico della Lazio”.

Al netto di quello che accadrà, ma non la riempie d’orgoglio che Gila sia accostato a squadre come Real Madrid, Milan, Napoli Inter e Juventus?

“Ripeto, rispetto il lavoro di tutti ma la realtà è che Gila è un giocatore della Lazio. Mario ha un contratto fino al 2027 e adesso c’è la finale di Coppa Italia, che è una competizione importantissima. Mario è orgoglioso di giocare in una squadra come la Lazio ed adesso bisogna parlare solo di questo”.

Calciomercato Milan, non solo Gila..

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Il calciomercato del Milan sicuramente non si fermerà alla difesa. Gila rimane tra i nomi più caldi al momento, al pari di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco è in scadenza a giugno 2026 e il Milan, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ha già avanzato un'offerta economica al giocatore. Lo stipendio promesso al tedesco, corteggiato però anche da Inter e Juventus, sarebbe attorno ai 5 milioni di euro. La sua candidatura è sicuramente la più accreditata ad oggi, un nome forte e concreto, rispetto a ipotesi suggestive ma poco percorribili, come quella del possibile ritorno di Tijani Reijnders, di cui oggi si è parlato all'estero dopo una seconda parte di stagione in sordina e spesso in panchina con Pep Guardiola (solo 16 minuti nell'ultima di Premier del 14 marzo).

Di William Scuotto

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