ESCLUSIVA Agente Gila: “Milan e Allegri sono TOP. Un orgoglio, ma ora c’è la Lazio” | Calciomercato Milan
LEGGI ANCHE
Lavorare con Allegri per Gila rappresenterebbe un ulteriore passo per la sua crescita?
“Allegri è tra i migliori allenatori del mondo. Soprattutto noi che viviamo nel calcio, di fatto, sappiamo quanto vale Allegri. Ma per noi chi è molto, molto importante è l’allenatore della Lazio, che è il suo allenatore. Per noi Sarri è uno dei migliori al mondo, perché è il tecnico della Lazio”.
Al netto di quello che accadrà, ma non la riempie d’orgoglio che Gila sia accostato a squadre come Real Madrid, Milan, Napoli Inter e Juventus?
“Ripeto, rispetto il lavoro di tutti ma la realtà è che Gila è un giocatore della Lazio. Mario ha un contratto fino al 2027 e adesso c’è la finale di Coppa Italia, che è una competizione importantissima. Mario è orgoglioso di giocare in una squadra come la Lazio ed adesso bisogna parlare solo di questo”.
Calciomercato Milan, non solo Gila..—
Il calciomercato del Milan sicuramente non si fermerà alla difesa. Gila rimane tra i nomi più caldi al momento, al pari di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco è in scadenza a giugno 2026 e il Milan, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ha già avanzato un'offerta economica al giocatore. Lo stipendio promesso al tedesco, corteggiato però anche da Inter e Juventus, sarebbe attorno ai 5 milioni di euro. La sua candidatura è sicuramente la più accreditata ad oggi, un nome forte e concreto, rispetto a ipotesi suggestive ma poco percorribili, come quella del possibile ritorno di Tijani Reijnders, di cui oggi si è parlato all'estero dopo una seconda parte di stagione in sordina e spesso in panchina con Pep Guardiola (solo 16 minuti nell'ultima di Premier del 14 marzo).
Di William Scuotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA