Calciomercato Milan, non solo Gila..

Il calciomercato del Milan sicuramente non si fermerà alla difesa. Gila rimane tra i nomi più caldi al momento, al pari di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco è in scadenza a giugno 2026 e il Milan, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ha già avanzato un'offerta economica al giocatore. Lo stipendio promesso al tedesco, corteggiato però anche da Inter e Juventus, sarebbe attorno ai 5 milioni di euro. La sua candidatura è sicuramente la più accreditata ad oggi, un nome forte e concreto, rispetto a ipotesi suggestive ma poco percorribili, come quella del possibile ritorno di Tijani Reijnders, di cui oggi si è parlato all'estero dopo una seconda parte di stagione in sordina e spesso in panchina con Pep Guardiola (solo 16 minuti nell'ultima di Premier del 14 marzo).