Milan, ci siamo: accordo con Krösche. Ecco il suo ruolo. In arrivo anche il DS

Cardinale aveva promesso dei cambiamenti e stanno arrivando: la rivoluzione del Milan prende finalmente corpo in modo definitivo. L'erede di Massimiliano Allegri per la panchina rossonera sarà Ruben Amorim: accordo trovato per un biennale più opzione per il terzo anno (qui tutte le cifre). In arrivo anche gli accordi per la ricostruzione totale dell'organigramma rossonero.

L'esclusiva di Matteo Moretto su X e YouTube: arrivano Krösche e Hardung

"Esclusiva confermata. Accordo verbale per Markus Krösche come nuovo Head of Football del Milan. In arrivo anche Timmo Hardung come direttore sportivo".

Il giornalistariporta le ultime novità sulla dirigenza del Milan (dettagli dal social X).

Su YouTube Moretto ha aggiunto ulteriori aggiornamenti: "Siamo a tanto così dall'accordo. Il Milan vuole Markus Krösche come nuovo Head of Football e poi si porterà un suo uomo come direttore sportivo. Krösche ha già dato l'ok per Amorim". Dettaglio poi importante sul ruolo di Amorim: "Avrà molti più poteri di un allenatore normale, sarà una figura con una forza più preponderante e lavorerà con Krösche e il nuovo DS".

Il ruolo da manager di Amorim: l'impatto sul mercato e il sostituto di Gimenez

Interessante il dettaglio finale rivelato da Moretto: Amorim avrà più poteri di un semplice allenatore. Questo cosa potrebbe voler dire nella sostanza? Andiamo per ipotesi: è probabile che il portoghese possa avere un peso importante per quanto riguarda le decisioni sul mercato del Milan, magari non dando solo indicazioni sul tipo di giocatore che possa servire per rinforzare la rosa, ma spingendo per profili specifici che possano fare bene nel suo

Quale ruolo potrebbe essere rinforzato subito? Tanti sforzi del Milan andranno fatti per la prima punta: Santiago Gimenez è in partenza e in rosa manca un giocatore che abbia le caratteristiche di un attaccante centrale d'area di rigore. Ricordiamo che Amorim ha valorizzato al massimo una prima punta del valore di Viktor Gyökeres, cresciuto proprio nello Sporting gestito dall'allenatore portoghese. Occhio poi agli esterni molto importanti per il gioco dell'ex Manchester United.

La filosofia dell'Eintracht a Milano: il caso Nathaniel Brown e l'Europa League

hanno lavorato molto bene con l'Eintracht Francoforte valorizzando alla grande talenti importantissimi: ultimo il terzino sinistroche ora il Bayern Monaco cerca per circa 60 milioni di euro.

La filosofia incentrata sulla ricerca dei giovani potrà essere traslata anche al Milan con due punti da tenere in considerazione: