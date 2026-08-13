Il recente summit di mercato tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim ha dato un verdetto chiaro: Christopher Nkunku non rientra più nei piani del Milan e dovrà ora trovarsi una nuova squadra. Secondo Fabrizio Romano, un club che potrebbe puntare sull'attaccante francese è la Roma di Gian Piero Gasperini, ma nelle ultime ore è spuntata una squadra di Premier League pronta ad investire sul numero 18 rossonero.

I numeri della stagione di Nkunku al Milan

Expected Goals: 9,48

9,48 Rigori conquistati: 4

4 Precisione passaggi: 88,3%

88,3% Dribbling riusciti: 9 su 26 (34,6%)

Calciomercato, il Manchester United ci prova per Nkunku

La valutazione del Milan per Nkunku

Arrivato la scorsa estate dal Chelsea, l'impatto dicon il calcio italiano non è stato esaltante. L'attaccante francese ha collezionatoimpreziosite dacinque delle otto reti totali, tuttavia, sono arrivate daun dato che riduce il numero di gol su azione a tre. Ecco qualche statistica interessante della sua stagione in rossonero:Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato, ilstarebbe pensando aper rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club inglese ci aveva già provato per l'attaccante classe 1997 ai tempi del Chelsea, ma le elevate richieste economiche dei 'Blues' hanno fatto saltare la trattativa. L'amichevole contro il, in programma sabato 15 agosto alle 16:45, potrebbe essere l'occasione per un dialogo tra le due società in modo tale da valutare i margini di fattibilità dell'operazione.Ilha prelevatodal Chelsea appena un anno fa per 37 milioni di euro. Il giocatore ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2030, ma la sua esperienza in rossonero potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda. Per evitare un'eccessiva minusvalenza, il club di Via Aldo Rossi punta ad incassareper il francese. Resta da capire se ilsia disposto a spendere una cifra simile o se la dirigenza milanista sarà costretta ad abbassare le proprie pretese.