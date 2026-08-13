Giornata di decisioni a Milanello, dove il proprietario Gerry Cardinale è atterrato in elicottero per pianificare il mercato con Ruben Amorim. Al termine del summit, sono emersi i nomi dei calciatori destinati a lasciare il Milan entro la fine del mercato. Come riportato da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport', tra i giocatori in uscita - un po' a sorpresa - c'è anche Cristopher Nkunku. Nel corso dell'estate, la permanenza dell'attaccante francese è sempre sembrata l'ipotesi più probabile, ma ora le cose sono cambiate. Un estimatore di lunga data dell'ex Chelsea è Gian Piero Gasperini, che potrebbe portarlo alla Roma in un'operazione che vedrebbe coinvolto anche un obiettivo dei rossoneri: Matias Soulé.

Non solo Nkunku: tutti i giocatori in uscita dal Milan

Youssouf Fofana

Fikayo Tomori

David Odogu

A comunicare ala propria decisione è stato direttamente, che ha avuto un colloquio con il giocatore nel corso della mattinata odierna. Il francese è soltanto uno dei partenti in casa. Secondo 'Sky Sport' ci sarebbero altri tre indiziati a salutare San Siro:

Restano da monitorare anche le situazioni di Filippo Terracciano, Santiago Gimenez e Pervis Estupinan, che, secondo 'Sky Sport', potrebbero lasciare il Milan in caso di offerte ritenute congrue dalla società.

La trattativa con la Roma a Gennaio

Laaveva già pensato alo scorso gennaio, quando il francese sembrava ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Il giocatore era una richiesta esplicita di, che lo avrebbe visto bene come trequartista di sinistra del suo 3-4-2-1. Dopo settimane di valutazioni, i giallorossi hanno preferito virare sucon l'ex Chelsea e Lipsia che è rimasto alfino al termine della stagione.

A parlare di un possibile ritorno della Roma su Cristopher Nkunku sono stati Matteo Moretto e Fabrizio Romano. Nell'ultimo video pubblicato sul loro canale Youtube, i due esperti di mercato hanno spiegato come il club giallorosso potrebbe tornare alla carica per l'attaccante francese.

Milan, possibile scambio Nkunku-Soulé con la Roma?

L'ipotesi che circola con maggiore insistenza da quando è stata resa nota la possibile partenza didirezione, è quella di uno scambio conIlha individuato nell'esterno argentino un possibile rinforzo da regalare a Ruben Amorim per rinforzare il proprio reparto offensivo. L'ex Juventus e Frosinone non rientra più nei piani di, che vorrebbe un calciatore con altre caratteristiche per il ruolo di trequartista.

I due club avevano già pensato ad uno scambio la scorsa estate, quando negli ultimi giorni di mercato l'ex direttore sportivo Igli Tare aveva parlato di un possibile scambio alla pari tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Al momento non risultano trattative ufficiali tra le due società, anche perché la Roma è concentrata a chiudere l'operazione Rodrigo Mora. Se i giallorossi dovessero tornare all'arrembaggio per Nkunku, però, il Milan avrebbe la carta Soulé da potersi giocare.