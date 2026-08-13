Cristopher Nkunku non farà parte del progetto tecnico del Milan di Ruben Amorim: spunta l'ipotesi di un intreccio con la Roma per arrivare a Matias Soulé
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Giornata di decisioni a Milanello, dove il proprietario Gerry Cardinale è atterrato in elicottero per pianificare il mercato con Ruben Amorim. Al termine del summit, sono emersi i nomi dei calciatori destinati a lasciare il Milan entro la fine del mercato. Come riportato da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport', tra i giocatori in uscita - un po' a sorpresa - c'è anche Cristopher Nkunku. Nel corso dell'estate, la permanenza dell'attaccante francese è sempre sembrata l'ipotesi più probabile, ma ora le cose sono cambiate. Un estimatore di lunga data dell'ex Chelsea è Gian Piero Gasperini, che potrebbe portarlo alla Roma in un'operazione che vedrebbe coinvolto anche un obiettivo dei rossoneri: Matias Soulé.
Non solo Nkunku: tutti i giocatori in uscita dal MilanA comunicare a Nkunku la propria decisione è stato direttamente Amorim, che ha avuto un colloquio con il giocatore nel corso della mattinata odierna. Il francese è soltanto uno dei partenti in casa Milan. Secondo 'Sky Sport' ci sarebbero altri tre indiziati a salutare San Siro:
- Youssouf Fofana
- Fikayo Tomori
- David Odogu
Restano da monitorare anche le situazioni di Filippo Terracciano, Santiago Gimenez e Pervis Estupinan, che, secondo 'Sky Sport', potrebbero lasciare il Milan in caso di offerte ritenute congrue dalla società.
La trattativa con la Roma a GennaioLa Roma aveva già pensato a Nkunku lo scorso gennaio, quando il francese sembrava ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Il giocatore era una richiesta esplicita di Gasperini, che lo avrebbe visto bene come trequartista di sinistra del suo 3-4-2-1. Dopo settimane di valutazioni, i giallorossi hanno preferito virare su Donyell Malen, con l'ex Chelsea e Lipsia che è rimasto al Milan fino al termine della stagione.
A parlare di un possibile ritorno della Roma su Cristopher Nkunku sono stati Matteo Moretto e Fabrizio Romano. Nell'ultimo video pubblicato sul loro canale Youtube, i due esperti di mercato hanno spiegato come il club giallorosso potrebbe tornare alla carica per l'attaccante francese.
Milan, possibile scambio Nkunku-Soulé con la Roma?L'ipotesi che circola con maggiore insistenza da quando è stata resa nota la possibile partenza di Nkunku direzione Roma, è quella di uno scambio con Matias Soulé. Il Milan ha individuato nell'esterno argentino un possibile rinforzo da regalare a Ruben Amorim per rinforzare il proprio reparto offensivo. L'ex Juventus e Frosinone non rientra più nei piani di Gasperini, che vorrebbe un calciatore con altre caratteristiche per il ruolo di trequartista.
I due club avevano già pensato ad uno scambio la scorsa estate, quando negli ultimi giorni di mercato l'ex direttore sportivo Igli Tare aveva parlato di un possibile scambio alla pari tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Al momento non risultano trattative ufficiali tra le due società, anche perché la Roma è concentrata a chiudere l'operazione Rodrigo Mora. Se i giallorossi dovessero tornare all'arrembaggio per Nkunku, però, il Milan avrebbe la carta Soulé da potersi giocare.
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