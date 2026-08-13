L'atterraggio in elicottero di Gerry Cardinale al centro sportivo di Milanello dà ufficialmente il via a un summit di calciomercato decisivo per le sorti del Milan, alla presenza del tecnico Rúben Amorim. Il proprietario incontrerà nel primo pomeriggio l'allenatore portoghese e la dirigenza al completo, guidata dal Director of Player Trading Hendrik Almstadt e dal Director of Football Intelligence Bobby Gardiner. L'obiettivo del vertice a Carnago è definire la strategia per sfoltire la rosa dagli esuberi, accelerando le cessioni di elementi illustri come Youssouf Fofana, Santiago Giménez, Pervis Estupiñán, Fikayo Tomori e Rafael Leão, così da finanziare gli ultimi innesti per il modulo 3-4-2-1 in vista della stagione di Serie A.

Il blitz di Cardinale a Carnago: confronto con la squadra verso il Manchester United

Il ruolo della "Football Intelligence": l'asse Almstadt-Gardiner al tavolo del mercato

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I nodi tattici di Amorim: cedere i big per completare il 3-4-2-1

L'arrivo del numero uno di RedBird, planato direttamente sui campi del centro sportivo rossonero come già accaduto nella sua penultima visita, testimonia l'urgenza e l'importanza del momento. Prima di chiudersi nella sala riunioni, Cardinale ha voluto salutare calorosamente Rúben Amorim e l'intero gruppo squadra, attualmente impegnato nella seduta giornaliera di allenamento. Il focus sul campo è tutto rivolto alla prestigiosa amichevole di Ferragosto contro il Manchester United, in programma a Breslavia, in Polonia, un test fondamentale per saggiare la condizione atletica del gruppo a dieci giorni dal debutto ufficiale in campionato.Il vero fulcro della giornata è però rappresentato dal tavolo tecnico del primo pomeriggio. La presenza fissa di Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner accanto a Cardinale e ad Amorim non è un dettaglio di poco conto. Le linee guida del mercato rossonero passano inevitabilmente dai sofisticati algoritmi di scouting e dalle valutazioni di sostenibilità economica della scuderia RedBird. Con la finestra dei trasferimenti che chiuderà ufficialmente il prossimo, la dirigenza deve bilanciare con precisione millimetrica l'esigenza tecnica e il budget a disposizione, pianificando mosse rapide e mirate per non farsi trovare impreparata nelle battute finali.La missione è duplice e complessa: sfoltire un organico che vanta ancora troppi esuberi e, contemporaneamente, regalare ad Amorim i tasselli mancanti per esprimere la sua filosofia calcistica. La lista dei partenti è lunga e pesante, includendo sia scommesse non del tutto vinte come Giménez ed Estupiñán, sia senatori del calibro di Tomori e del blindatissimo Rafael Leão. Liberare spazio salariale e incassare risorse fresche è la conditio sine qua non per accontentare il tecnico portoghese. All'ex allenatore dello Sporting Lisbona e del Manchester United mancano infatti ancoraper poter plasmare alla perfezione il suo spregiudicato 3-4-2-1, un assetto tattico votato a un calcio spiccatamente offensivo, propositivo e basato sul dominio del gioco. Le decisioni strategiche prese oggi a Milanello sposteranno in modo definitivo gli equilibri della stagione 2026-2027.