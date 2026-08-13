Blitz del proprietario al centro sportivo. Summit con l'allenatore, Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner per pianificare acquisti e cessioni entro il 1° settembre

Daniele Triolo
- Milano
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti? (screen Gazzetta.it)

Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?

L'atterraggio in elicottero di Gerry Cardinale al centro sportivo di Milanello dà ufficialmente il via a un summit di calciomercato decisivo per le sorti del Milan, alla presenza del tecnico Rúben Amorim. Il proprietario incontrerà nel primo pomeriggio l'allenatore portoghese e la dirigenza al completo, guidata dal Director of Player Trading Hendrik Almstadt e dal Director of Football Intelligence Bobby Gardiner. L'obiettivo del vertice a Carnago è definire la strategia per sfoltire la rosa dagli esuberi, accelerando le cessioni di elementi illustri come Youssouf Fofana, Santiago Giménez, Pervis Estupiñán, Fikayo Tomori e Rafael Leão, così da finanziare gli ultimi innesti per il modulo 3-4-2-1 in vista della stagione di Serie A.

Gerry Cardinale, managing partner fondo RedBird e proprietario del Milan

Il blitz di Cardinale a Carnago: confronto con la squadra verso il Manchester United

L'arrivo del numero uno di RedBird, planato direttamente sui campi del centro sportivo rossonero come già accaduto nella sua penultima visita, testimonia l'urgenza e l'importanza del momento. Prima di chiudersi nella sala riunioni, Cardinale ha voluto salutare calorosamente Rúben Amorim e l'intero gruppo squadra, attualmente impegnato nella seduta giornaliera di allenamento. Il focus sul campo è tutto rivolto alla prestigiosa amichevole di Ferragosto contro il Manchester United, in programma a Breslavia, in Polonia, un test fondamentale per saggiare la condizione atletica del gruppo a dieci giorni dal debutto ufficiale in campionato.

Il ruolo della "Football Intelligence": l'asse Almstadt-Gardiner al tavolo del mercato

Il vero fulcro della giornata è però rappresentato dal tavolo tecnico del primo pomeriggio. La presenza fissa di Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner accanto a Cardinale e ad Amorim non è un dettaglio di poco conto. Le linee guida del mercato rossonero passano inevitabilmente dai sofisticati algoritmi di scouting e dalle valutazioni di sostenibilità economica della scuderia RedBird. Con la finestra dei trasferimenti che chiuderà ufficialmente il prossimo 1° settembre alle ore 20:00, la dirigenza deve bilanciare con precisione millimetrica l'esigenza tecnica e il budget a disposizione, pianificando mosse rapide e mirate per non farsi trovare impreparata nelle battute finali.

I nodi tattici di Amorim: cedere i big per completare il 3-4-2-1

La missione è duplice e complessa: sfoltire un organico che vanta ancora troppi esuberi e, contemporaneamente, regalare ad Amorim i tasselli mancanti per esprimere la sua filosofia calcistica. La lista dei partenti è lunga e pesante, includendo sia scommesse non del tutto vinte come Giménez ed Estupiñán, sia senatori del calibro di Tomori e del blindatissimo Rafael Leão. Liberare spazio salariale e incassare risorse fresche è la conditio sine qua non per accontentare il tecnico portoghese. All'ex allenatore dello Sporting Lisbona e del Manchester United mancano infatti ancora 4 o 5 profili specifici per poter plasmare alla perfezione il suo spregiudicato 3-4-2-1, un assetto tattico votato a un calcio spiccatamente offensivo, propositivo e basato sul dominio del gioco. Le decisioni strategiche prese oggi a Milanello sposteranno in modo definitivo gli equilibri della stagione 2026-2027.

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