Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere

Il futuro di Santiago Giménez sembra essere sempre più lontano dal Milan, con una serrata trattativa di calciomercato che vede protagonista il Porto e il forte inserimento del Betis guidato da Manuel Pellegrini. L'attaccante messicano, soprannominato il Bebote, è reduce da un'esperienza opaca a Milanello, complici anche diversi problemi fisici. Il direttore sportivo dei lusitani, su espressa richiesta dell'allenatore italiano Francesco Farioli, spinge per un trasferimento in Portogallo, ma la concorrenza del club andaluso e del suo uomo mercato Manu Fajardo rischia di cambiare le carte in tavola nelle ultime ore.

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