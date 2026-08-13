Dall'argentina arrivano voci di un'offerta del Milan per Leandro Paredes: i dettagli della proposta rossonera e la risposta del giocatore
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Da qualche giorno il nome di Leandro Paredes viene accostato con insistenza al Milan. Il mercato in entrata dei rossoneri è bloccato da oltre un mese, ma il recente vertice tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim potrebbe aver sbloccato qualcosa. A rilanciare l'indiscrezione dell'interesse per il centrocampista del Boca Juniors è Martin Arevalo, noto giornalista argentino ed esperto di mercato degli 'Xeneize'.
Il nodo esuberiPer affondare il colpo per un nuovo centrocampista, prima, il Milan dovrà sfoltire la propria rosa. I principali indiziati a lasciare il club rossonero per fare spazio a possibili innesti sono Youssouf Fofana e Samuele Ricci. Sulle tracce del francese si stanno muovendo alcuni club di Premier League, mentre l'ex Torino è finito nel mirino dell'Atalanta di Maurizio Sarri. Potrebbe salutare anche Yunus Musah, anche se al momento non si registrano squadre interessate allo statunitense. Più complicata la situazione di Loftus-Cheek, la cui permanenza è più probabile rispetto ad una cessione. Gli unici quattro sicuri del posto a metà campo sono Luka Modric, Adrien Rabiot, Ardon Jashari e Christian Comotto.
Calciomercato Milan, l'offerta a ParedesIntervenuto durante 'BuenDiaESPN', programma in onda sui canali di 'DisneyPlus', Arevalo ha raccontato in esclusiva di un'offerta del Milan per Paredes.
"Una persona molto vicina alla dirigenza del Milan ha incontrato di persona Paredes. Gli ha illustrato il progetto rossonero, il motivo per cui lo considerano la scelta giusta e l'intenzione di offrirgli un triennale".
Secondo il giornalista, il Milan avrebbe messo sul piatto un contratto valido fino al 2029 per convincere Paredes a tornare in Italia. A gelare la trattativa, però, è stata la risposta dell'argentino.
La risposta di ParedesArevalo ha continuato spiegando come Paredes abbia deciso di declinare la proposta ricevuta dal Milan.
"Paredes ha ringraziato, dicendosi davvero lusingato per l'interesse. Però non ha alcuna intenzione di lasciare il Boca Juniors, perché oggi si trova esattamente dove desidera essere. Di conseguenza, la proposta formale del Milan non è nemmeno partita".
Una scelta di cuore per Paredes, che è tornato al Boca Juniors la scorsa estate dopo undici anni di carriera in Europa. Stando a quanto riportato dai media turchi, invece, il giocatore sarebbe in trattativa avanzata con il Trabzonspor. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Milan voglia fare un nuovo tentativo per l'argentino o se preferirà virare su altri centrocampisti.
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