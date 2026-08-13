Da qualche giorno il nome di Leandro Paredes viene accostato con insistenza al Milan. Il mercato in entrata dei rossoneri è bloccato da oltre un mese, ma il recente vertice tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim potrebbe aver sbloccato qualcosa. A rilanciare l'indiscrezione dell'interesse per il centrocampista del Boca Juniors è Martin Arevalo, noto giornalista argentino ed esperto di mercato degli 'Xeneize'.

Il nodo esuberi

Calciomercato Milan, l'offerta a Paredes

"Una persona molto vicina alla dirigenza del Milan ha incontrato di persona Paredes. Gli ha illustrato il progetto rossonero, il motivo per cui lo considerano la scelta giusta e l'intenzione di offrirgli un triennale".

Per affondare il colpo per un nuovo centrocampista, prima, ildovrà sfoltire la propria rosa. I principali indiziati a lasciare il club rossonero per fare spazio a possibili innesti sonoSulle tracce del francese si stanno muovendo alcuni club di Premier League, mentre l'ex Torino è finito nel mirino dell'Atalanta di Maurizio Sarri. Potrebbe salutare ancheanche se al momento non si registrano squadre interessate allo statunitense. Più complicata la situazione dila cui permanenza è più probabile rispetto ad una cessione. Gli unici quattro sicuri del posto a metà campo sonoIntervenuto durante 'BuenDiaESPN', programma in onda sui canali di 'DisneyPlus',ha raccontato in esclusiva di un'offerta delper Paredes.

Secondo il giornalista, il Milan avrebbe messo sul piatto un contratto valido fino al 2029 per convincere Paredes a tornare in Italia. A gelare la trattativa, però, è stata la risposta dell'argentino.

La risposta di Paredes

"Paredes ha ringraziato, dicendosi davvero lusingato per l'interesse. Però non ha alcuna intenzione di lasciare il Boca Juniors, perché oggi si trova esattamente dove desidera essere. Di conseguenza, la proposta formale del Milan non è nemmeno partita".

ha continuato spiegando comeabbia deciso di declinare la proposta ricevuta dal

Una scelta di cuore per Paredes, che è tornato al Boca Juniors la scorsa estate dopo undici anni di carriera in Europa. Stando a quanto riportato dai media turchi, invece, il giocatore sarebbe in trattativa avanzata con il Trabzonspor. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Milan voglia fare un nuovo tentativo per l'argentino o se preferirà virare su altri centrocampisti.