A pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie A 2025/2026, il Milan deve ancora completare la costruzione del proprio organico. Uno dei tasselli fondamentali per alzare il livello della squadra è l'esterno sinistro. La dirigenza è al lavoro per accontentare le richieste di Ruben Amorim e nelle ultime ore sono spuntati due obiettivi provenienti da club italiani.

Il nodo Estupiñán

Calciomercato Milan, idea Nuno Tavares per la fascia sinistra

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Difficoltà evidenti in fase difensiva: la propensione a spingere lo porta a concedere troppi spazi e a soffrire in copertura.

la propensione a spingere lo porta a concedere troppi spazi e a soffrire in copertura. Frequenti problemi fisici: 22 partite saltate per infortunio nelle ultime due stagioni.

22 partite saltate per infortunio nelle ultime due stagioni. Rischio di sbilanciamento: la convivenza con Leao e Pavlovic sulla corsia sinistra potrebbe compromettere l'equilibrio tattico della squadra.

L'ipotesi Zalewski

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