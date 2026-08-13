Il Milan pensa a Nuno Tavares e Nicola Zalewski per rinforzare la corsia sinistra in caso di cessione di Pervis Estupiñán
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A pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie A 2025/2026, il Milan deve ancora completare la costruzione del proprio organico. Uno dei tasselli fondamentali per alzare il livello della squadra è l'esterno sinistro. La dirigenza è al lavoro per accontentare le richieste di Ruben Amorim e nelle ultime ore sono spuntati due obiettivi provenienti da club italiani.
Il nodo EstupiñánL'ingresso di un nuovo laterale dipende dall'eventuale uscita di Pervis Estupinan. Nelle scorse settimane, l'Aston Villa si era mosso per l'esterno ecuadoriano, ma la volontà di Amorim di valutare il giocatore da vicino ha fatto saltare la trattativa. I 'Villains', infatti, hanno virato su Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid. Senza la cessione dell'ex Brighton, vedere un nuovo giocatore di corsia in maglia rossonera sarebbe praticamente impossibile.
Calciomercato Milan, idea Nuno Tavares per la fascia sinistraIl Milan sta pensando a Nuno Tavares come possibile rinforzo sulla corsia sinistra, scrive 'Repubblica'. Stando a quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio account X, il giocatore sarebbe in uscita dalla Lazio, che valuta il proprio esterno sinistro intorno ai 15 milioni di euro, di cui 6 finirebbero nelle casse dell'Arsenal. I 'Gunners', infatti, hanno mantenuto il 40% sulla futura rivendita al momento della cessione.
Nuno Tavares, storia e numeriTavares è un laterale dalle caratteristiche prettamente offensive, come testimoniano le 9 reti e i 24 assist collezionati in carriera. Nella Lazio di Sarri, inoltre, il portoghese veniva schierato come terzino del 4-3-3. Il 3-4-2-1 di Amorim, invece, gli permetterebbe di giocare come esterno a tutta fascia: una soluzione che libererebbe il giocatore da compiti difensivi e gli garantirebbe maggiore libertà in fase offensiva. Tuttavia, ci sono anche fattori che potrebbero limitarne l'impatto:
- Difficoltà evidenti in fase difensiva: la propensione a spingere lo porta a concedere troppi spazi e a soffrire in copertura.
- Frequenti problemi fisici: 22 partite saltate per infortunio nelle ultime due stagioni.
- Rischio di sbilanciamento: la convivenza con Leao e Pavlovic sulla corsia sinistra potrebbe compromettere l'equilibrio tattico della squadra.
L'ipotesi ZalewskiTavares non è l'unico nome sulla short-list della dirigenza rossonera. Secondo 'Repubblica', il Milan starebbe monitorando anche Nicola Zalewski, esterno classe 2002 in uscita dall'Atalanta. Forte di un contratto valido fino al 30 giugno 2029, la 'Dea' valuta il proprio laterale circa 20 milioni di euro: prezzo accessibile per le casse del club di Via Aldo Rossi.
Zalewski, chi è e come giocaDi origini polacche ma cresciuto in Italia, Zalewski è un esterno di centrocampo che all'occorrenza può essere schierato anche come trequartista nel 3-4-2-1. Il suo percorso calcistico inizia nel settore giovanile della Roma, club con cui esordisce il 6 maggio 2021 all'età di 16 anni. Nel febbraio 2025 lascia la capitale per trasferirsi all'Inter, ma la sua esperienza in nerazzurro dura appena sei mesi. L'Atalanta lo acquista la scorsa estate per 17,5 milioni di euro, ma il suo percorso a Bergamo potrebbe essere già finito a causa delle idee del nuovo allenatore. Il classe 2002, infatti, non rientra nei piani di Maurizio Sarri. I piatti forti della casa sono la duttilità e la tecnica palla al piede, mentre i punti deboli sono la discontinuità e la fase difensiva.
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