Una clamorosa indiscrezione di mercato scuote l'asse che collega Buenos Aires e Milano. Secondo quanto rivelato dal giornalista argentino Martin Arevalo durante la diretta su ESPN Argentina, il Milan avrebbe presentato un'importante offerta per Leandro Paredes, attualmente in forza al Boca Junior.

Calciomercato Milan, Paredes in rossonero?

Incalzato dai colleghi studio, il giornalista ha ammesso di non conoscere ancora le cifre esatte sul piatto nè la reale volontà del centrocampista, ma ha ribadito con estrema convinzione che la proposta del club rossonero sembrerebbe essere reale e concreta.

Per Paredes si tratterebbe di un ritorno in Serie A dove hai già vestito le maglie di Chievo, Empoli, Roma e Juventus. Il Milan resta alla ricerca di un profilo con grande esperienza internazionale e una fortissima personalità, e l'ex PSG potrebbe rappresentare l'innesto di qualità tanto desiderato dalla dirigenza rossonera. Nei prossimi giorni sono previsti sviluppi per capire se l'asse di mercato si scalderà ulteriormente o se il Boca riuscirà a blindare il proprio calciatore.