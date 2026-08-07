Il calciomercato del Milan guarda con tantissima attenzione non solo alle grandi grandi trattative ma anche alle varie opportunità presenti tra il mercato degli svincolati. Secondo quanto riportato questa mattina dalle pagine di Tuttosport, nelle ultime ore sarebbe stato proposto al club rossonero il profilo di Raphael Guerreiro. Il calciatore portoghese classe 1993, svincolato dopo l'avventura al Bayern Monaco, rappresenta una suggestione per controllare la corsia mancina e dare profondità alla rosa.

Calciomercato Milan, idea Guerreiro?

L'eventuale arrivo del portoghese, che si sposerebbe alla perfezione con le idee e l'assetto tattico di, che predilige esterni capaci di coprire l'intera fascia con molta qualità, spinta e tempi di inserimento. La duttilità tattica del calciatore costruisce un valore aggiunto di primaria importanza: per il sistema rossonero garantisce infatti ampiezza, spinta offensiva ed è in grado di muoversi nello stretto gestendo il possesso e dettando tempi. Il calciatore però può essere utilizzato anche nella trequarti o dietro le punte per rifinire la manovra.

Al momento il Milan sta valutando il profilo del calciatore lusitano. L'operazione stuzzica molto la dirigenza rossonera, soprattutto per l'assenza di costi legati al cartellino, aspetto che permetterebbe di inserire un profilo di esperienza senza toccare il budget destinato ad altri reparti.