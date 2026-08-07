Venerdì ricco di notizie per il Milan, attualmente a Giacarta per l'amichevole contro il Chelsea. Proprio dall'Indonesia, il tecnico Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa, offrendo spunti molto importanti in ottica mercato. Dopo il rifiuto della prima proposta, il Galatasaray sta preparando una nuova offerta per Rafael Leão. Nel frattempo, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino un nuovo attaccante. Protagonista anche Pippo Inzaghi, che ha elogiato le qualità di Gonçalo Ramos nel corso di un'intervista.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, l'ultimatum di Amorim in conferenza stampa

non ha usato mezze misure nella conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro il Chelsea., ha dichiarato il tecnico portoghese. Il periodo di prova sta per esaurirsi e la squadra è stata avvisata.

Da Fofana e Tomori a Gimenez e Leao: leggi il nostro approfondimento per scoprire quali sono i nove calciatori a rischio cessione, quante possibilità hanno di restare al Milan e perché non hanno ancora convinto Amorim.

Pippo Inzaghi incorona Gonçalo Ramos

"Gonçalo Ramos e Gila sono ottimi rinforzi. Il portoghese si muove molto bene ed è un bomber nato. Spero sia l'attaccante giusto e che la numero 9 gli porti bene. Si parla fin troppo di questa 'maledizione'. Auguro a Ramos di fare grandi cose, così chiudiamo la maledizione del 9 una volta per tutte".

Intervistato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport',è tornato a parlare di. L'ex attaccante rossonero ha esaltato le qualità di Gonçalo Ramos, centravanti portoghese prelevato dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus. Qui l'intervista integrale.

Quando il giudizio arriva da un attaccante che con la maglia del Milan ha fatto la storia come Pippo Inzaghi, non può che avere un peso specifico maggiore. Ora Ramos dovrà dimostrare con i fatti di essere l'attaccante giusto per il club rossonero.

Galatasaray, pronta una nuova offerta per Leão

Dopo il recente rifiuto della prima offerta da 35 milioni di euro, ilè pronto a presentare una nuova proposta alper assicurarsi il cartellino diStando a quanto riportato dal giornalista di 'SporMediaset' Orazio Accomando, i giallorossi di Istanbul sarebbero pronti a mettere sul tavoloper convincere la dirigenza rossonera.

Anche se Milan e Galatasaray dovessero raggiungere un'intesa, il nodo resta legato all'accordo personale con il giocatore. Come riportato da 'Sky Sport', Leao non sarebbe così convinto di lasciare l'Italia per trasferirsi in Turchia. I 'Cimbon', tuttavia, sarebbero pronti ad offrire al portoghese un quinquennale a 12 milioni di euro netti a stagione: cifre che potrebbero far cambiare idea al numero 10 rossonero.

Calciomercato Milan, spunta Embolo per l'attacco

Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Ben Jacobs, ilavrebbe messo nel mirino Breel Embolo , attaccante svizzero classe 1997 attualmente in forza al. La dirigenza rossonera considera il giocatore un'ottima opportunità per caratteristiche tecniche e parametri finanziari. Sul calciatore elvetico si sta muovendo anche ildi Massimiliano Allegri.

La valutazione che il Rennes fa del cartellino di Embolo si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra assolutamente sostenibile per le casse rossonere, soprattutto per un calciatore di 29 anni nel pieno della maturità calcistica. Prima, però, il Milan dovrà liberare qualche slot in attacco piazzando almeno uno tra Leao e Gimenez.