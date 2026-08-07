Dopo la polemica dei giorni scorsi, il presidente del Senato Ignazio La Russa fa chiarezza sul suo discorso in memoria di Franco Baresi

Matteo Chini
- Milano
Il feretro di Baresi lascia Sant’Ambrogio. I tifosi: "Sei per sempre Franco Baresi" | PM

Il feretro di Baresi lascia Sant’Ambrogio. I tifosi: "Sei per sempre Franco Baresi" | PM

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto nuovamente sulla vicenda legata al suo recente ricordo di Franco Baresi. Le precedenti dichiarazioni della seconda carica dello Stato avevano sollevato diverse critiche da parte della tifoseria rossonera, in particolare per la scelta di non menzionare il Milan e per aver definito lo storico Capitano "un campione più della Nazionale che del suo club".

Morte Baresi, la precisazione di La Russa

Prendendo la parola durante la seduta in aula, La Russa ha chiarito il senso delle sue parole:
“Qualcuno si è lamentato perché ho privilegiato il suo ruolo di capitano della Nazionale, invece di quello di capitano del Milan. A me sembrava un motivo di omaggio, ma se i tifosi rossoneri vogliono che lo ricordi così, non ho certo nessun motivo per non farlo. Anche perché in famiglia sono pieno di milanisti”.
Ignazio La Russa

I tifosi rossoneri, in realtà, si erano lamentati principalmente per un altro motivo: nel su primo discorso, La Russa, noto tifoso interista, non ha mai nominato la parola "Milan".

Le reazioni dei tifosi del Milan alle parole di La Russa su Baresi

Nel corso del precedente intervento, il presidente del Senato aveva mandato su tutte le furie il popolo rossonero. Ecco una carrellata di reazioni dei tifosi alle parole di La Russa raccolte dalla redazione di PianetaMilan.

Un tifoso mostra il Palmares di Baresi con il Milan per rispondere alle parole di La Russa:

Qualcuno consiglia al presidente del Senato di portare rispetto al leggendario capitano del Milan:

C'è anche ci parla di "Invidia" e "Complesso d'inferiorità":

Qualcun altro pensa che le parole di La Russa su Baresi si commentino da sole:

C'è anche chi tira in ballo l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, sostenendo che il 'Cavaliere' non sarebbe rimasto a guardare di fronte ad una situazione del genere:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti