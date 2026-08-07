Il feretro di Baresi lascia Sant’Ambrogio. I tifosi: "Sei per sempre Franco Baresi" | PM

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto nuovamente sulla vicenda legata al suo recente ricordo di Franco Baresi. Le precedenti dichiarazioni della seconda carica dello Stato avevano sollevato diverse critiche da parte della tifoseria rossonera, in particolare per la scelta di non menzionare il Milan e per aver definito lo storico Capitano "un campione più della Nazionale che del suo club".

Morte Baresi, la precisazione di La Russa

“Qualcuno si è lamentato perché ho privilegiato il suo ruolo di capitano della Nazionale, invece di quello di capitano del Milan. A me sembrava un motivo di omaggio, ma se i tifosi rossoneri vogliono che lo ricordi così, non ho certo nessun motivo per non farlo. Anche perché in famiglia sono pieno di milanisti”.

Prendendo la parola durante la seduta in aula,ha chiarito il senso delle sue parole:

I tifosi rossoneri, in realtà, si erano lamentati principalmente per un altro motivo: nel su primo discorso, La Russa, noto tifoso interista, non ha mai nominato la parola "Milan".

Le reazioni dei tifosi del Milan alle parole di La Russa su Baresi

Nel corso del precedente intervento, il presidente del Senato aveva mandato su tutte le furie il popolo rossonero. Ecco una carrellata di reazioni dei tifosi alle parole di La Russa raccolte dalla redazione di

Un tifoso mostra il Palmares di Baresi con il Milan per rispondere alle parole di La Russa:

Per smentire Ignazio La Russa sulla grandezza di Franco Baresi più in Nazionale che nel Milan vediamo il Palmares dell'ex Capitano Rossonero. Ebbene ancora una volta faceva meglio a stare zitto. 1 Campionato del Mondo nel 1982 senza scendere in campo. pic.twitter.com/eeOi6s1NTl — MarcoCentoni (@MarcoCento38849) August 4, 2026

Qualcuno consiglia al presidente del Senato di portare rispetto al leggendario capitano del Milan:

Ignazio La Russa lavati la bocca prima di parlare del nostro Capitano. — Cliente Fidelizzato AC Milan SpA 🔴💵⚫ (@asenalimo) August 4, 2026

C'è anche ci parla di "Invidia" e "Complesso d'inferiorità":

Qualcun altro pensa che le parole di La Russa su Baresi si commentino da sole:

Io penso che La Russa si commenti da solo, ogni parola scritta in più su di lui è semplicemente tempo perso — Stefano Baggio 🖐🏼 🇦🇹 🦊 (@1959stefano) August 4, 2026

C'è anche chi tira in ballo l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, sostenendo che il 'Cavaliere' non sarebbe rimasto a guardare di fronte ad una situazione del genere: