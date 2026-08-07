La mattinata in casa rossonera è stata scandita da un susseguirsi frenetico di indiscrezioni e annunci che stanno delineando le strategie future di calciomercato del club di Via Aldo Rossi. Dal ritiro di Giacarta alla caldissima asse di mercato tra Milano e Istanbul, la dirigenza del Milan si trova davanti a un bivio strategico cruciale per la nuova stagione. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, venerdì 7 agosto 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Conferenza Amorim da Giacarta: "Il gruppo è numeroso, farò delle scelte"

“La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni: come potete vedere il gruppo è molto numeroso e siamo arrivati al momento in cui ho bisogno di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni per fare le scelte giuste”.

Il primo scossone di giornata è arrivato direttamente dall'Indonesia. Nel corso dellaalla vigilia del match amichevole contro il Chelsea, il tecnicoha parlato apertamente della gestione dell'organico, preannunciando una imminente ondata di cessioni per sfoltire la rosa attuale:

Le parole del mister certificano la necessità di sfoltire l'organico per lavorare con maggiore qualità. Nei prossimi giorni la dirigenza rossonera accelererà sulle uscite per sbloccare definitivamente i colpi in entrata programmati.

Il caso Rafael Leão: il no al Galatasaray e i dettagli del rilancio turco

Il fronte più caldo riguarda indubbiamente il futuro di. Nelle ultime ore, giudicando del tutto insufficiente l'offerta iniziale di 35 milioni di euro (bonus inclusi).

La trattativa, tuttavia, è tutt'altro che tramontata. Secondo quanto riferito dal giornalista Orazio Accomando di SportMediaset, il club di Istanbul sta preparando un rilancio massiccio:

La nuova offerta : sul piatto verranno messi 45 milioni di euro complessivi, comprensivi di bonus.

: sul piatto verranno messi 45 milioni di euro complessivi, comprensivi di bonus. Formulate e condizioni : resta da definire la formula strutturale, divisa tra l'acquisto a titolo definitivo o un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato.

: resta da definire la formula strutturale, divisa tra l'acquisto a titolo definitivo o un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. La proposta al giocatore: per convincere il portoghese, i turchi offrono un ingaggio faraonico da 12 milioni di euro netti a stagione (bonus inclusi).

Nonostante le cifre da capogiro, Leão non ha ancora sciolto le riserve e non ha accettato la destinazione. Il richiamo del nuovo corso tecnico rossonero è forte e le probabilità di una sua permanenza a Milano restano concrete.

I sostituti: fari su Darío Osorio e il piano per la vice-punta

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Nel caso in cui l'affare Leão dovesse sbloccarsi, la dirigenza ha già individuato il profilo per ereditare la trequarti. Il nome caldo è quello di, talento di proprietà del Midtjylland,di euro. Era già stato trattato dal Milan nel 2023, quando militava nell'Universidad de Chile.Le manovre offensive non si fermano qui. Il repulisti preannunciato da Amorim potrebbe coinvolgere anche il reparto avanzato, dovefigura nella lista dei calciatori sacrificabili. Qualora si concretizzasse lo sfoltimento in attacco, il Milan punterebbe con decisione su. L'attaccante svizzero rappresenterebbe l'alternativa ideale come vice di Gonçalo Ramos,di euro.