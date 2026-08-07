I radar di calciomercato del Milan sono sempre accesi e, parallelamente ai grandi tormentoni estivi, la dirigenza di Via Aldo Rossi continua a sondare profili internazionali per garantire a Rúben Amorim un reparto offensivo il più completo e versatile possibile. L'ultimo nome inserito con decisione nella lista dei desideri di Casa Milan porta direttamente in Francia, precisamente in Ligue 1.

Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sta infatti valutando con grande attenzione il profilo di Breel Embolo, attaccante svizzero classe 1997 attualmente in forza al Rennes. Il calciatore, reduce dalle fatiche internazionali ai Mondiali e da una solida esperienza europea, viene considerato un'ottima opportunità per caratteristiche tecniche e parametri finanziari.

Fisicità ed esperienza internazionale: l'identikit di Embolo

Nato a Yaoundé (Camerun) ma colonna portante della Nazionale svizzera, Embolo è la classica punta moderna che fa della prorompente forza fisica, dello scatto e della capacità di proteggere il pallone i suoi marchi di fabbrica. Neldi Amorim, un profilo simile potrebbe agire sia come vice di Gonçalo Ramos. Un riferimento avanzato atipico, capace di aprire varchi invitanti per i trequartisti mobili.

Il giocatore ha vissuto stagioni importanti tra Bundesliga e Ligue 1, e il suo approdo al Rennes nell'ultimo mercato estivo ha confermato lo spessore del profilo. Ora, però, le dinamiche di mercato potrebbero spingerlo lontano dalla Bretagna.

Le cifre dell'affare e il duello di mercato con il Napoli

La valutazione che il Rennes fa del cartellino di Breel Embolo si aggira intorno ai. Una cifra assolutamente sostenibile per le casse rossonere, soprattutto per un calciatore di 29 anni nel pieno della maturità calcistica. La trattativa, tuttavia, presenta già i primi ostacoli diplomatici legati alla folta concorrenza in Serie A.

L'attaccante svizzero ha già manifestato una chiara e totale apertura verso un trasferimento nel campionato italiano, affascinato dall'idea di misurarsi con la nostra Serie A. Su di lui, però, non ci sono solo gli occhi del Milan: anche il Napoli ha inserito il centravanti nella propria lista dei candidati, configurando un potenziale duello di mercato sull'asse Milano-Napoli nelle prossime settimane.

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Parametro calciatore Dettagli e condizioni Nome e nazionalità Breel Embolo (Svizzera) Club attuale Stade Rennais (Rennes) Valutazione Cartellino Circa 15 milioni di euro Scadenza contratto 30 giugno 2029 Status trattativa Inserito nella lista dei target rossoneri

La strategia di Via Aldo Rossi

Di seguito lo specchietto riassuntivo con i dati salienti del profilo monitorato:Al momento, l'interesse del Milan per Embolo si traduce in un monitoraggio attento. La dirigenza intende prima capire l'evoluzione delle uscite (con i nodi legati a Rafael Leão e agli esuberi nel reparto avanzato) prima di sferrare l'assalto decisivo e presentare un'offerta scritta al Rennes. La pista resta caldissima e l'apertura del giocatore all'Italia rappresenta una corsia preferenziale che il Diavolo potrebbe decidere di imboccare da un momento all'altro.