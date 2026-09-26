Le indiscrezioni su Virgil Van Dijk e Paul Mendy, il punto sulle condizioni di Luka Modric e l'intervista a Pippo Inzaghi: le Top News di oggi sul Milan
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A Casa Milan si lavora senza sosta per pianificare le strategie del club. Nel corso del pomeriggio, sono emerse due indiscrezioni di mercato davvero interessanti: i protagonisti sono Virgil Van Dijk del Liverpool e Paul Mendy del Cagliari. Dal ritiro della Croazia, intanto, arrivano importanti aggiornamenti in merito alle condizioni di Luka Modric, che si è ripreso alla grande dalla recente influenza. È stata anche la giornata delle parole di Filippo Inzaghi, che ha parlato del club rossonero tra presente e passato.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
ModricNelle ultime ore, Luka Modric era rimasto vittima di improvvisi sintomi influenzali. Una situazione che ha messo in dubbio la presenza del fuoriclasse di Zara per il match di esordio in Nations League della sua Croazia contro la Repubblica Ceca. L'allarme è rientrato rapidamente, con il centrocampista rossonero che non solo è stato inserito tra i convocati di Zlatko Dalic, ma è anche partito da titolare ed ha realizzato la rete del momentaneo 1-0 al 47' minuto: percussione centrale e tiro sotto la traversa su cui non può fare nulla Lukas Hornicek.
L'intervista a Pippo InzaghiFilippo "Pippo" Inzaghi, che tra il 2001 e il 2012 ha collezionato 126 reti in 300 presenze con la maglia rossonera, è tornato a parlare di Milan tra presente e futuro in una lunga intervista concessa al 'Corriere dello Sport':
"Mi auguro che il Milan torni a lottare per lo scudetto. Silvio Berlusconi, ma non occorre che lo sottolinei io, è stato un innovatore visionario del nostro calcio e le sue idee e la sua personalità ci mancano tantissimo. Lavorare tanti anni con Carlo Ancelotti, un esempio di gestione del gruppo, mi ha certamente influenzato".
Leggi qui l'intervista integrale a Pippo Inzaghi.
Milan, la bomba di Pellegatti su Van DijkIntervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ribadito che prima o poi Van Dijk arriverà al Milan. Secondo il giornalista, Gerry Cardinale sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo per il centrale classe 1991, sfruttando la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero.
"Ogni tanto mi prendono in giro per van Dijk e lo accetto. Però lo avevano fatto anche quando lo dicevo di Ibrahimovic, che è arrivato un anno dopo. La frase di Gerry Cardinale è stata: 'O lo prendiamo adesso pagandolo, o lo prenderemo il prossimo anno gratis'. Io ho detto che van Dijk prima o poi arriverà. Vediamo se cambierà idea o meno, ma vi assicuro che non era un nome tirato per aria tanto per dire".
L'idea del Milan era quella di acquistare un altro centrale in estate, ma la mancata cessione di Tomori ha bloccato tutto. L'arrivo del difensore è dunque slittato alla prossima estate, quando il contratto dell'inglese andrà in scadenza e si libererà uno slot in rosa. Oltre a Van Dijk (che resta difficile per ragioni di stipendio e concorrenza), la società rossonera continua a monitorare altri due giocatori con cui aveva già intavolato una trattativa nelle ultime settimane di mercato:
- Gonçalo Inácio (Sporting)
- Tiago Gabriel (Lecce)
Avviati i sondaggi per MendyStando a quanto riportato dall'edizione odierna di 'Repubblica', il Milan avrebbe messo gli occhi su Paul Mendy, centravanti senegalese classe 2007. Sulle tracce del ragazzo, però, non ci sono soltanto i rossoneri: anche Roma e Inter si stanno muovendo sulle tracce dell'attaccante del Cagliari, scrive il quotidiano. I nerazzurri sembrano attualmente in vantaggio sulla concorrenza, con il nuovo direttore sportivo Dario Baccin che ha già dato il via libera ad un possibile investimento.
Secondo 'Tuttomercatoweb.com', il Cagliari non avrebbe alcuna intenzione di aprire ad una cessione nella prossima finestra invernale. L'obiettivo della società guidata da Tommaso Giulini è quello di trattenere Mendy in Sardegna per tutta la stagione, sperando in un ulteriore exploit che possa scatenare un'asta la prossima estate. La valutazione economica del senegalese dipenderà soprattutto dalle prestazioni in campionato, che porteranno Milan, Inter e Roma a decidere se affondare il colpo o virare su altri obiettivi.
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