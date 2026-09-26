A Casa Milan si lavora senza sosta per pianificare le strategie del club. Nel corso del pomeriggio, sono emerse due indiscrezioni di mercato davvero interessanti: i protagonisti sono Virgil Van Dijk del Liverpool e Paul Mendy del Cagliari. Dal ritiro della Croazia, intanto, arrivano importanti aggiornamenti in merito alle condizioni di Luka Modric, che si è ripreso alla grande dalla recente influenza. È stata anche la giornata delle parole di Filippo Inzaghi, che ha parlato del club rossonero tra presente e passato.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Modric

L'intervista a Pippo Inzaghi

"Mi auguro che il Milan torni a lottare per lo scudetto. Silvio Berlusconi, ma non occorre che lo sottolinei io, è stato un innovatore visionario del nostro calcio e le sue idee e la sua personalità ci mancano tantissimo. Lavorare tanti anni con Carlo Ancelotti, un esempio di gestione del gruppo, mi ha certamente influenzato".

Nelle ultime ore, Luka Modric era rimasto vittima diUna situazione che ha messo in dubbio la presenza del fuoriclasse di Zara per il match di esordio in Nations League della suacontro la Repubblica Ceca. L'allarme è rientrato rapidamente, con il centrocampista rossonero che non solo è stato inserito tra i convocati di Zlatko Dalic, ma è anche partito da titolare edpercussione centrale e tiro sotto la traversa su cui non può fare nulla Lukas Hornicek.che tra il 2001 e il 2012 ha collezionato 126 reti in 300 presenze con la maglia rossonera, è tornato a parlare ditra presente e futuro in unaconcessa al 'Corriere dello Sport':

Leggi qui l'intervista integrale a Pippo Inzaghi.

Milan, la bomba di Pellegatti su Van Dijk

"Ogni tanto mi prendono in giro per van Dijk e lo accetto. Però lo avevano fatto anche quando lo dicevo di Ibrahimovic, che è arrivato un anno dopo. La frase di Gerry Cardinale è stata: 'O lo prendiamo adesso pagandolo, o lo prenderemo il prossimo anno gratis'. Io ho detto che van Dijk prima o poi arriverà. Vediamo se cambierà idea o meno, ma vi assicuro che non era un nome tirato per aria tanto per dire".

Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube,ha ribadito che prima o poiarriverà al. Secondo il giornalista,sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo per il centrale classe 1991, sfruttando la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero.

L'idea del Milan era quella di acquistare un altro centrale in estate, ma la mancata cessione di Tomori ha bloccato tutto. L'arrivo del difensore è dunque slittato alla prossima estate, quando il contratto dell'inglese andrà in scadenza e si libererà uno slot in rosa. Oltre a Van Dijk (che resta difficile per ragioni di stipendio e concorrenza), la società rossonera continua a monitorare altri due giocatori con cui aveva già intavolato una trattativa nelle ultime settimane di mercato:

Gonçalo Inácio (Sporting)

(Sporting) Tiago Gabriel (Lecce)

Avviati i sondaggi per Mendy

Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di 'Repubblica', ilavrebbe messo gli occhi su Paul Mendy , centravanti senegalese classe 2007. Sulle tracce del ragazzo, però, non ci sono soltanto i rossoneri: anchesi stanno muovendo sulle tracce dell'attaccante del, scrive il quotidiano. I nerazzurri sembrano attualmentesulla concorrenza, con il nuovo direttore sportivo Dario Baccin che ha già dato il via libera ad un possibile investimento.

Secondo 'Tuttomercatoweb.com', il Cagliari non avrebbe alcuna intenzione di aprire ad una cessione nella prossima finestra invernale. L'obiettivo della società guidata da Tommaso Giulini è quello di trattenere Mendy in Sardegna per tutta la stagione, sperando in un ulteriore exploit che possa scatenare un'asta la prossima estate. La valutazione economica del senegalese dipenderà soprattutto dalle prestazioni in campionato, che porteranno Milan, Inter e Roma a decidere se affondare il colpo o virare su altri obiettivi.