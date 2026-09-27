Milan, per Amorim trequarti 'camaleontica': il test con il Padova, Hutchinson e la mossa Moreira

Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

Ruben Amorim ha ruotato molto i suoi giocatori dalla mediana in su: il suo Milan non ha ancora trovato un 'undici' titolare definitivo specialmente in zona offensiva. Come sottolinea 'Tuttosport', dopo i cambi tattici visti contro il Lecce, si ha la sensazione che il Diavolo possa essere camaleontico.

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Amichevole Milan-Padova: il test a Milanello durante la sosta

Ci sarà un'amichevole con il, in cui Amorim potrà testare tutti i calciatori rimasti, specialmente sulla trequarti: ci saranno Christian Pulisic, Omari Hutchinson, Alexis Saelemaekers e Ruben Loftus-Cheek; assenti invece i giocatori impegnati con le nazionali, ovvero Alphadjo Cisse, Adrien Rabiot e Diego Moreira

Pulisic è uno dei pilastri del reparto visto che Amorim lo considera l'uomo intorno a cui deve girare l'attacco. Il test contro il Padova sarà importante anche per valutare i miglioramenti di Hutchinson che per ora ha trovato spazio contro il Benfica e pochissimo in Serie A (pochi minuti contro la Lazio). Visto il calendario intensissimo di ottobre, ci sarà spazio anche per l'inglese, unico trequartista di piede mancino forte in rosa.

Loftus-Cheek dovrà dare un segnale forte visto che fino a questo momento è stato discontinuo. Saelemaekers continua a essere visto e usato come trequartista, ma deve migliorare le scelte tecniche finali.

I futuri scenari sulla trequarti rossonera

Quali potrebbero essere i futuri scenari di questo reparto? Difficile dirlo con certezza viste le tante partite in programma, ma Pulisic sembra intoccabile al di là di rotazioni inevitabili per farlo riposare. Probabilmente il suo ruolo ideale è a destra nei due dietro la punta: lo statunitense sa giocare benissimo sia con il destro sia con il sinistro e per questo può essere schierato su entrambi i lati.

Amorim potrebbe poi puntare spesso su Saelemaekers a sinistra per avere una squadra più equilibrata, con Cisse e Hutchinson pronti a cambiare il ritmo della gara magari nella ripresa. Loftus-Cheek potrebbe pian piano perdere minutaggio visto che ha avuto tante occasioni da titolare prima della sosta, ma è stato deludente.

Il ruolo di Diego Moreira nel 3-4-2-1

Discorso a parte per: il belga è stato comprato per fare il quarto di centrocampo nel, ma potrebbe essere schierato anche come trequartista di sinistra, come ha fatto contro il Lecce negli ultimi minuti della partita. In questo momento, comunque, sembra più a suo agio proprio a sinistra, dove non deve rientrare sul suo piede forte, ma può attaccare direttamente su tutta la fascia.