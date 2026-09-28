La mattinata in casa rossonera si apre con un flusso denso di avvenimenti cruciali tra questioni di campo, vicende societarie e l'abbraccio del mondo del calcio a una sua leggenda: ecco le Milan Top News della mattina di oggi, lunedì 28 settembre 2026, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'. Mentre a Milanello domani ci sarà la ripresa agli ordini di Rúben Amorim, tiene banco il vile atto vandalico al murale di Franco Baresi a Casa Milan, seguito dalle grandi manovre per il CdA sul bilancio, dai gol dei rossoneri in Nations League con Gonçalo Ramos e Luka Modrić, fino ai focus sui leader Adrien Rabiot e Mario Gila, atteso quest'ultimo come ospite al Festival dello Sport di Trento.

Sfregio a Casa Milan: vandalizzato il murale di Franco Baresi

Società e conti: al via il CdA del Milan per il bilancio 2025-2026

Nations League da urlo: squilli di Ramos e Modrić, stasera Belgio-Francia

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I pilastri di Amorim: il muro di Mario Gila e il rinnovo blindato per Rabiot

Un gesto ignobile ha scosso l'ambiente rossonero nelle ultime ore: il murale dedicato all'eterno capitano Franco Baresi, situato davanti alla sede di Via Aldo Rossi,. L'opera dell'artista 'Lucas.streetart' è stata deturpata nel volto del monumentale numero 6, provocando l'immediata reazione del club. Il Milan si è già attivato a stretto contatto con gli inquirenti, mettendo a disposizione i filmati delle telecamere di video-sorveglianza della zona per individuare i responsabili. Il mondo del calcio si è stretto compatto intorno alla memoria del Capitano, con messaggi di ferma condanna da parte di ex campioni del calibro diIniziano oggi tre giorni decisivi per l'assetto finanziario del club rossonero. Tra oggi e mercoledì 30 settembre si terrà infatti l'atteso Consiglio d'Amministrazione del Milan per l'approvazione dell'esercizio di bilancio chiuso al 30 giugno 2026. Secondo le previsioni dei quotidiani sportivi in edicola,di euro. Si interrompe così la striscia di tre utili consecutivi, un passivo fisiologico e ampiamente calcolato dalla dirigenza guidata da Gerry Cardinale, causato principalmente dalla mancata partecipazione del Diavolo all'ultima edizione della Champions League e dal conseguente calo degli introiti UEFA e da botteghino.Le buone notizie arrivano direttamente dagli impegni internazionali della Nations League.nel successo per 2-1 del Portogallo in Norvegia, vedendosi poi annullare la doppietta dal VAR per una questione di millimetri. Volano anche la Croazia e l'infinito Luka Modrić:, diventando il marcatore più anziano nella storia della sua Nazionale. È uscito al 71' di Serbia-Olanda 1-2, invece, il difensore. I fari restano accesi sulla serata di oggi: alle 20:45 va in scena Belgio-Francia a Bruxelles, un vero e proprio 'derby rossonero'(Mike Maignan e Adrien Rabiot sponda 'Bleus', Koni De Winter e Diego Moreira nei 'Diavoli Rossi').In vista della ripresa del campionato contro il Sassuolo, Rúben Amorim si gode i suoi intoccabili.: le statistiche della Serie A evidenziano una precisione monumentale con il 91% di passaggi positivi a gara e doti da marcatore insuperabile nell'uno contro uno. Il centrale spagnolo sarà inoltre grande protagonista fuori dal campo sabato 3 ottobre alle ore 18:00, quando interverrà come ospite d'onore al prestigioso Festival dello Sport di Trento. Insieme a lui, il vero motore del centrocampo è Adrien Rabiot (2 gol e 2 assist finora). Le suas prestazioni da leader hanno convinto la proprietà ad accelerare i tempi: Via Aldo Rossi èfino al 30 giugno 2030, ritoccando verso l'alto l'attuale ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione.