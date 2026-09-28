Il punto della mattina: indagini sul murale di Franco Baresi deturpato e perdita di 25 milioni nel bilancio 2026. In Nations League brillano i gioielli rossoneri
Milan, guarda Modrić: gol e grande prestazione con la Croazia | Video
La mattinata in casa rossonera si apre con un flusso denso di avvenimenti cruciali tra questioni di campo, vicende societarie e l'abbraccio del mondo del calcio a una sua leggenda: ecco le Milan Top News della mattina di oggi, lunedì 28 settembre 2026, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'. Mentre a Milanello domani ci sarà la ripresa agli ordini di Rúben Amorim, tiene banco il vile atto vandalico al murale di Franco Baresi a Casa Milan, seguito dalle grandi manovre per il CdA sul bilancio, dai gol dei rossoneri in Nations League con Gonçalo Ramos e Luka Modrić, fino ai focus sui leader Adrien Rabiot e Mario Gila, atteso quest'ultimo come ospite al Festival dello Sport di Trento.
Sfregio a Casa Milan: vandalizzato il murale di Franco BaresiUn gesto ignobile ha scosso l'ambiente rossonero nelle ultime ore: il murale dedicato all'eterno capitano Franco Baresi, situato davanti alla sede di Via Aldo Rossi, è stato pesantemente danneggiato con della vernice rossa. L'opera dell'artista 'Lucas.streetart' è stata deturpata nel volto del monumentale numero 6, provocando l'immediata reazione del club. Il Milan si è già attivato a stretto contatto con gli inquirenti, mettendo a disposizione i filmati delle telecamere di video-sorveglianza della zona per individuare i responsabili. Il mondo del calcio si è stretto compatto intorno alla memoria del Capitano, con messaggi di ferma condanna da parte di ex campioni del calibro di Roberto Donadoni, Walter Zenga e Claudio Marchisio.
Società e conti: al via il CdA del Milan per il bilancio 2025-2026Iniziano oggi tre giorni decisivi per l'assetto finanziario del club rossonero. Tra oggi e mercoledì 30 settembre si terrà infatti l'atteso Consiglio d'Amministrazione del Milan per l'approvazione dell'esercizio di bilancio chiuso al 30 giugno 2026. Secondo le previsioni dei quotidiani sportivi in edicola, i conti registreranno una perdita consolidata di circa 25 milioni di euro. Si interrompe così la striscia di tre utili consecutivi, un passivo fisiologico e ampiamente calcolato dalla dirigenza guidata da Gerry Cardinale, causato principalmente dalla mancata partecipazione del Diavolo all'ultima edizione della Champions League e dal conseguente calo degli introiti UEFA e da botteghino.
Nations League da urlo: squilli di Ramos e Modrić, stasera Belgio-FranciaLe buone notizie arrivano direttamente dagli impegni internazionali della Nations League. Gonçalo Ramos si è sbloccato firmando un gol capolavoro di pallonetto nel successo per 2-1 del Portogallo in Norvegia, vedendosi poi annullare la doppietta dal VAR per una questione di millimetri. Volano anche la Croazia e l'infinito Luka Modrić: il 'Maestro' rossonero ha firmato una rete splendida a Praga nel 2-1 contro la Repubblica Ceca, diventando il marcatore più anziano nella storia della sua Nazionale. È uscito al 71' di Serbia-Olanda 1-2, invece, il difensore Strahinja Pavlović: nessun infortunio, soltanto un affaticamento per lui. I fari restano accesi sulla serata di oggi: alle 20:45 va in scena Belgio-Francia a Bruxelles, un vero e proprio 'derby rossonero' che vedrà coinvolti ben quattro milanisti (Mike Maignan e Adrien Rabiot sponda 'Bleus', Koni De Winter e Diego Moreira nei 'Diavoli Rossi').
I pilastri di Amorim: il muro di Mario Gila e il rinnovo blindato per RabiotIn vista della ripresa del campionato contro il Sassuolo, Rúben Amorim si gode i suoi intoccabili. Mario Gila si sta confermando il vero leader della difesa rossonera: le statistiche della Serie A evidenziano una precisione monumentale con il 91% di passaggi positivi a gara e doti da marcatore insuperabile nell'uno contro uno. Il centrale spagnolo sarà inoltre grande protagonista fuori dal campo sabato 3 ottobre alle ore 18:00, quando interverrà come ospite d'onore al prestigioso Festival dello Sport di Trento. Insieme a lui, il vero motore del centrocampo è Adrien Rabiot (2 gol e 2 assist finora). Le suas prestazioni da leader hanno convinto la proprietà ad accelerare i tempi: Via Aldo Rossi è già al lavoro per blindare il francese con un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030, ritoccando verso l'alto l'attuale ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione.
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