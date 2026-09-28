Ore decisive per il futuro societario e finanziario del club rossonero: come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, tra oggi lunedì 28 settembre e dopodomani mercoledì 30 settembre si terrà un importante Consiglio d'Amministrazione del Milan. Il CdA della dirigenza di Via Aldo Rossi sarà chiamato ad approvare formalmente l'esercizio di bilancio per la stagione 2025-2026, il quale verrà successivamente presentato in via ufficiale agli azionisti rossoneri alla fine del prossimo mese di ottobre.

Bilancio Milan 2025-2026: le previsioni e l'interruzione del trend positivo

I motivi del passivo: l'assenza dalla Champions League e i danni limitati

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Secondo le indiscrezioni e le previsioni degli esperti, i conti del Diavolo dovrebbero registrarenel bilancio chiuso lo scorso 30 giugno 2026. Con questo passivo si interromperà, purtroppo, la virtuosa striscia di tre bilanci consecutivi chiusi felicemente in utile dal club rossonero: una serie positiva che aveva visto un attivo di +6,1 milioni di euro nel 2023, +4,1 milioni di euro nel 2024 e +2,9 milioni di euro nel 2025, consentendo al Milan di uscire definitivamente dai rigidi vincoli del Settlement Agreement con la UEFA.In fin dei conti, per le casse del club di Via Aldo Rossi, si può comunque parlare di danni ampiamente limitati dalla gestione finanziaria. Bisogna infatti considerare che il Milan, nell'ultima stagione, non ha potuto beneficiare dei ricchi proventi derivanti dalla qualificazione in Champions League. La squadra ha fallito l'obiettivo sportivo nel 2025 e di conseguenza non ha preso parte all'edizione 2025-2026 della massima competizione europea.Questa mancata partecipazione ha inevitabilmente provocato una pesante emorragia di introiti, pesando sia sui premi distribuiti direttamente dalla UEFA sia sui ricavi derivanti dal botteghino dello stadio di 'San Siro'. Per conoscere i resoconti numerici ufficiali e definitivi, sarà ovviamente necessario attendere la pubblicazione dei documenti formali che il Milan renderà noti non appena il Consiglio d'Amministrazione avrà approvato il rendiconto finanziario.