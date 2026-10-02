Le parole di Sergio Navarro sui talenti del Milan Futuro. La rinascita di Silvano Vos, le regole dello spogliatoio, Plazzotta e Pandolfi

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Calciomercato AC Milan Nunez 22 aprile 2026-46

Milan Futuro, Navarro: "Peccato per il gol, stavamo difendendo bene"

Il nuovo allenatore del Milan Futuro Sergio Navarro è stato protagonista di una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco alcuni degli estratti più interessanti. Il tecnico, arrivato dopo Bonera e Oddo per cambiare modo di giocare, parla così della 'chiamata' rossonera:

"In primavera mi ha chiamato Kirovski e mi ha colpito molto. Non ci conoscevamo ma diceva quello che dico io. Invece di parlarmi di vittorie e soldi, come fanno tutti, mi spiegava: 'Ho bisogno di un allenatore sensibile'. Non è stato il prestigio del Milan a convincermi ma la sua sensibilità".

Con lui in panchina si cerca un calcio più offensivo anche in linea con le idee dell'allenatore della prima squadra Ruben Amorim. Ecco l'obiettivo di Navarro: "Responsabilizzare il giocatore, perché in campo deve decidere da solo. Lo dice la scienza, non io: se ti senti protagonista, il tuo livello si alza. In Spagna e in Ungheria qualcuno diceva che con me non si fa nulla, perché faccio fare tutto ai giocatori, ma è la mia strategia. E qui al Milan tutti mi hanno capito".

Milan Futuro, Navarro: "Decidono i calciatori. Plazzotta e Pandolfi hanno il calcio in testa". Su Vos ...

La filosofia del Milan Futuro: la gestione di Silvano Vos e il rapporto con Ruben Amorim

Un esempio per spiegare questa filosofia riguarda la vittoria del Milan Futuro contro l'Everton: Navarro racconta di aver chiesto ad alcuni giocatori di scegliere come avremmo attaccato, ad altri come difendere. L'allenatore ha sottolineato che i calciatori non sbagliano: "Io mi fido dei miei ragazzi. Per me tutti i ragazzi che alleno possono arrivare a giocare titolari nel Milan. Tutti hanno il potenziale e la convinzione per farcela. Plazzotta e Pandolfi, ad esempio, hanno il calcio in testa, guardano prima di noi quello che accade in campo".

Uno dei calciatori che sta rinascendo anche grazie a Navarro è Silvano Vos: quasi sparito nelle sue stagioni con il Milan, l'olandese ha iniziato alla grande la stagione ed è uno dei calciatori più importanti del progetto. Navarro ne parla così: "Ho parlato tanto con lui, ma mai di calcio. Solo della vita: cosa lo rende felice e cosa infelice. Lui si è aperto e ha cambiato il suo approccio. E’ sempre puntuale, parla con tutti e sorride. Quando un giocatore sta bene, il talento si vede".

Navarro continua a spiegare la sua filosofia: "I ragazzi hanno scelto le regole di comportamento, le multe e i quattro capitani: hanno votato Ossola, Sala, Piermarini e Mancioppi". E sul campo cosa chiede l'allenatore? Di prendere iniziativa con o senza palla: il risultato è il processo di crescita nelle singole partite.

Ultimo estratto molto interessante il rapporto con Amorim: "Parliamo molto. La prima volta gli ho detto “se sono un disastro, puoi dirmelo”. Ha personalità, guarda molto i giovani ed è una persona straordinaria. Percepisco il grande feeling che Ruben ha con i suoi giocatori". Un rapporto importantissimo visto che il primo obiettivo del progetto Milan Futuro è quello di fare crescere al massimo i talenti rossoneri e renderli pronti per il salto in prima squadra.

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