Silvano Vos rinasce con il Milan Futuro: ecco com'è partito e il lavoro di Navarro

Silvano Vos era arrivato al Milan durante il mercato estivo del 2024 dall'Ajax come uno dei talenti più interessanti di quella campagna acquisti. Tanto che per molti sembrava destinato a prendere spazio anche nella prima squadra rossonera e non solo nel progetto Milan Futuro in Serie C. E invece il centrocampista olandese ha fatto tanta fatica ad ambientarsi al calcio italiano con pochi guizzi e infortuni che lo hanno rallentato molto.

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La conferma in rosa e la svolta in panchina

3 presenze in Serie D con 2 gol e 2 assist giocando sia come centrocampista sia come trequartista.

giocando sia come centrocampista sia come trequartista. Nelle ultime due contro il Brusaporto e il Villa Valle ha giocato 180 minuti.

L'evoluzione tattica e le caratteristiche di Vos

Il bilancio di inizio stagione

Il classe 2005 sembrava potesse essere ceduto anche in estate per cercare spazio e continuità e invece è rimasto in rosa, ripartendo di nuovo dal Milan Futuro, ma con un allenatore diverso, più offensivo e propenso al gioco come il. La speranza era che Vos ritrovasse spazio e minuti importanti con una rivoluzione nei concetti e in panchina. In questa prima parte del 2026-27, l'olandese è uno dei titolarissimi dell'Under 23 rossonera:L'olandese ha qualità da vendere: è une in grado di recuperare bene i palloni, ma ha anche unache lo rende molto utile nella costruzione e nell'impostazione della squadra. Con Navarro in panchina sta cambiando modo di giocare: sfruttando le sue qualità sta giocando molto più come. Questo avanzamento del raggio d'azione lo ha reso subito incisivo in zona gol. Non è più uno schermo fisico da piazzare davanti alla difesa, ma unNavarro potrebbe aver trovato finalmente il modo giusto per sfruttare le sue qualità che non si erano praticamente mai viste nelle scorse stagioni. Ovviamente siamo solo all'inizio della stagione, ma per ora