Silvano Vos rinasce con il Milan Futuro: ecco com'è partito e il lavoro di Navarro

Da oggetto misterioso a titolarissimo: ecco come Silvano Vos sta trascinando l'Under 23 del Milan grazie al nuovo raggio d'azione trovato da Navarro
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Silvano Vos era arrivato al Milan durante il mercato estivo del 2024 dall'Ajax come uno dei talenti più interessanti di quella campagna acquisti. Tanto che per molti sembrava destinato a prendere spazio anche nella prima squadra rossonera e non solo nel progetto Milan Futuro in Serie C. E invece il centrocampista olandese ha fatto tanta fatica ad ambientarsi al calcio italiano con pochi guizzi e infortuni che lo hanno rallentato molto.
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La conferma in rosa e la svolta in panchinaIl classe 2005 sembrava potesse essere ceduto anche in estate per cercare spazio e continuità e invece è rimasto in rosa, ripartendo di nuovo dal Milan Futuro, ma con un allenatore diverso, più offensivo e propenso al gioco come il mister Navarro. La speranza era che Vos ritrovasse spazio e minuti importanti con una rivoluzione nei concetti e in panchina. In questa prima parte del 2026-27, l'olandese è uno dei titolarissimi dell'Under 23 rossonera:
- 3 presenze in Serie D con 2 gol e 2 assist giocando sia come centrocampista sia come trequartista.
- Nelle ultime due contro il Brusaporto e il Villa Valle ha giocato 180 minuti.
L'evoluzione tattica e le caratteristiche di VosL'olandese ha qualità da vendere: è un centrocampista molto fisico e in grado di recuperare bene i palloni, ma ha anche una notevole qualità tecnica di base che lo rende molto utile nella costruzione e nell'impostazione della squadra. Con Navarro in panchina sta cambiando modo di giocare: sfruttando le sue qualità sta giocando molto più come incursore offensivo, quasi come trequartista. Questo avanzamento del raggio d'azione lo ha reso subito incisivo in zona gol. Non è più uno schermo fisico da piazzare davanti alla difesa, ma un centrocampista più totale e offensivo.
Il bilancio di inizio stagioneNavarro potrebbe aver trovato finalmente il modo giusto per sfruttare le sue qualità che non si erano praticamente mai viste nelle scorse stagioni. Ovviamente siamo solo all'inizio della stagione, ma per ora Silvano Vos è sembrato uno dei talenti più interessanti di tutto il progetto Milan Futuro.
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