Giroud compie 40 anni: i gol immortali che hanno fatto la storia recente del Milan

Oggi 30 settembre 2026 Olivier Giroud compie 40 anni. Un attaccante che sta continuando una carriera lunghissima (oggi è al Lille). Con il Milan è stato autore di stagioni importanti, decisivo nel 2021-22 nella vittoria dello Scudetto con 11 gol e 4 assist e cruciale per permettere il ritorno alla semifinali di Champions League nel 2022-23. 132 presenze, 49 gol e 20 assist per Giroud con la maglia del Milan. Per celebrare i suoi 40 anni, PianetaMilan vuole ricordare i gol più simbolici e importanti del francese in rossonero.

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Il gol leggendario nel Derby: "Si è girato Giroud"

La notte di Reggio Emilia: la doppietta del tricolore

La zampata di Napoli nella corsa al titolo

La notte del Maradona: il ritorno tra le grandi d'Europa

L'esordio show a San Siro contro il Cagliari

Il gol più importante della carriera rossonera di Olivier Giroud è senza dubbio quello in campionato nel derby contro l'Inter della stagione 2021-22: la rete del 'Si è girato Giroud'. 5 febbraio 2022, il Milan doveva vincere per forza di cose per sperare ancora nello Scudetto. Sotto per 1-0, il francese prima pareggia con una scivolata da vero bomber, poi al 78' trova la rete decisiva: assist di Calabria, Giroud si gira contro De Vrij e batte Handanovic con un sinistro chirurgico. Una doppietta che riaprì completamente la lotta Scudetto.Altra doppietta, stessa stagione: ultima partita del campionato 2021-22, il Milan deve vincere per garantirsi matematicamente lo Scudetto. 22 maggio 2022, sfida in trasferta contro il Sassuolo. Il Diavolo parte fortissimo, ma non riesce a bucare Consigli. Sembra una gara stregata, fino alle due corse sulla sinistra di Leao che trova per due volte Olivier Giroud: l'attaccante numero 9 del Milan non sbaglia in entrambi i casi. Una doppietta che resterà nella storia, visto che è stata decisiva per vincere uno degli Scudetti più belli di sempre per il Diavolo.Stessa corsa Scudetto, altra rete decisiva per Giroud: 6 marzo 2022, partita decisiva in casa del Napoli ancora in corsa per il titolo. Una gara chiusa, ostica e complessa. All'inizio del secondo tempo, Giroud devia come un vero attaccante d'area di rigore un tiro cross di Calabria mettendo fuori gioco il portiere Ospina. Un gol che regalerà tre punti decisivi per il Milan.Passiamo alla stagione 2022-23: quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli (andata a San Siro terminata 1-0 con il gol di Bennacer). Ritorno il 18 aprile 2023 al 'Maradona': gara sofferta per il Diavolo di Pioli, molto accorto in fase difensiva, ma spesso schiacciato dai partenopei di Spalletti. La spallata decisiva per il Milan arriva al 43': Rafael Leao recupera palla sulla trequarti rossonera e salta mezzo Napoli palla al piede, assist perfetto per Giroud che deve solo toccare il pallone. Un gol che regalò la qualificazione del Milan in semifinale di Champions dopo 16 anni dall'ultima volta.Chiudiamo con i primissimi gol di Giroud in gare ufficiali con il Milan: 29 agosto 2021 contro il Cagliari. Il francese trova la prima rete con un tiro di sinistro al volo sul bell'assist di Brahim Díaz. Poi trova la doppietta con un rigore perfetto. Questi sono solo alcuni dei gol segnati da Giroud al Milan, per alcuni tifosi ci potrebbero essere altre reti nel cuore (quelle contro il PSG, la Lazio o altre ancora).