Una clamorosa indiscrezione scuote il futuro societario del Milan e i piani del fondo RedBird Capital Partners. Secondo quanto svelato da The Athletic, la NBA è in fase avanzata di trattativa per lanciare la nuova lega globale NBA Europe a partire dall'autunno del prossimo anno. Nel progetto del commissioner Adam Silver sono coinvolti i più grandi club calcistici del Vecchio Continente e tra questi figura in prima fila il club rossonero di Gerry Cardinale, pronto a portare una franchigia d'élite a Milano sfruttando le sinergie con il brand milanista.

NBA Europe: il piano di Gerry Cardinale per la franchigia a Milano

La struttura della nuova lega e l'asse strategico con Varese e Gallinari

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Nuovo stadio a San Donato? No, arena polifunzionale per calcio e basket

L'interesse di Gerry Cardinale per il basket d'oltreoceano non è una novità. Il fondatore di RedBird ha avviato da mesi una fitta rete di contatti con i vertici della National Basketball Association per posizionare Milano al centro della mappa cestistica europea. Le trattative, coordinate dal vice commissioner NBA Mark A. Tatum e dal Managing Director per l'Europa George Aivazoglou, hanno visto una decisiva accelerazione a Copenaghen. Proprio nella capitale danese, dove si tiene l'Assemblea Generale dell'EFC, Cardinale è presente insieme all'amministratore delegato rossonero Massimo Calvelli e al CFO Stefano Cocirio, unendo gli impegni calcistici ufficiali a summit privati per definire i dettagli del nuovo torneo.Il progetto della NBA Europe prevede una griglia di partenza composta da 12 membri permanenti e 4 posti aggiuntivi assegnati su invito, capaci di toccare le principali metropoli del continente tra cui Londra, Parigi, Madrid, Barcellona, Berlino e Roma. Per dare vita alla neonata franchigia milanese, il piano di RedBird poggia su pilastri solidissimi. L'idea cardine prevede una partnership strategica con la Pallacanestro Varese guidata da Luis Scola, unita al coinvolgimento diretto di Danilo Gallinari. L'ex stella italiana della NBA metterebbe a disposizione la propria esperienza e la propria immagine per lo sviluppo e la promozione del brand nel territorio milanese.Il vero punto di svolta dell'operazione riguarda le infrastrutture. Nei piani di Gerry Cardinale, le partite casalinghe della franchigia di NBA Europe verrebbero disputate nella nuovissima arena polifunzionale che RedBird intende edificare a San Donato Milanese. Dove? Nei medesimi terreni acquistati originariamente dal Milan per la costruzione del nuovo stadio del club rossonero. Progetto poi abortito in favore di uno stadio condiviso con l'Inter a 'San Siro'. L'impianto di San Donato nascerebbe così come un hub avveniristico in grado di ospitare i grandi eventi della pallacanestro internazionale, massimizzando i ricavi commerciali e garantendo a RedBird - e di riflesso al Milan - un posizionamento unico nel panorama dello sport business mondiale.